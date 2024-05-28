Стало известно, кто мог предоставить Путину разрешение напасть на Украину

Президент Владимир Зеленский предположил, что российскому диктатору Владимиру Путину могли дать разрешение, чтобы он начал свою войну против Украины. При этом, как подчеркнул военный эксперт Петр Черник, вероятно, что лидеры стран просто дали согласие на установление "новой геополитической реальности".

Владимир Путин

В этом контексте эксперт напомнил о том, какое мощное лобби страна террориста до полномасштабного вторжения в Украину имела в других странах, в частности, в Венгрии или даже Германии. Как добавил Черник, Германия, например, когда-то на 70% зависела именно от российских энергоносителей.

Кстати, как отметил Черник, кремлевский диктатор Владимир Путин защитил диссертацию о том, что энергоносители являются оружием. То есть, подчеркивает эксперт, действительно, ряд стран могли смотреть на Украину как на государство, которое не сможет выдержать нападения России и Путина. В конце концов, добавляет Черник, деньги для некоторых тоже не пахнут.

При этом военный эксперт отметил, что все войны все-таки завершают переговорами, поэтому Украине очень важно, чтобы на Глобальном саммите мира было много государств, и в первую очередь Соединенные Штаты и Китай, оказывающий влияние на террористическую Россию.

Кроме того, Черник отметил, что Украине нужно находиться в сильной позиции, чтобы начинать переговоры. Именно поэтому, добавил он Силам обороны, нужно сделать все, чтобы освободить оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин мог получить разрешение других государств, чтобы напасть на Украину. В этом случае, добавил президент, речь идет не о партнерстве, а в игре за спиной и предательстве.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на первом Глобальном саммите мира будут обсуждаться только три пункта из "формулы мира" президента Зеленского.



