logo

BTC/USD

67703.43

ETH/USD

3822.63

LTC/USD

82.79

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, кто мог предоставить Путину разрешение напасть на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто мог предоставить Путину разрешение напасть на Украину

Скорее всего, ряд стран просто согласился на новую геополитическую реальность, об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Петр Черник. Он напомнил о мощном российском лобби в таких странах, как Венгрия и Германия

сегодня, 20:10
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Зеленский предположил, что российскому диктатору Владимиру Путину могли дать разрешение, чтобы он начал свою войну против Украины. При этом, как подчеркнул военный эксперт Петр Черник, вероятно, что лидеры стран просто дали согласие на установление "новой геополитической реальности".

Стало известно, кто мог предоставить Путину разрешение напасть на Украину

Владимир Путин

В этом контексте эксперт напомнил о том, какое мощное лобби страна террориста до полномасштабного вторжения в Украину имела в других странах, в частности, в Венгрии или даже Германии. Как добавил Черник, Германия, например, когда-то на 70% зависела именно от российских энергоносителей.

Кстати, как отметил Черник, кремлевский диктатор Владимир Путин защитил диссертацию о том, что энергоносители являются оружием. То есть, подчеркивает эксперт, действительно, ряд стран могли смотреть на Украину как на государство, которое не сможет выдержать нападения России и Путина. В конце концов, добавляет Черник, деньги для некоторых тоже не пахнут.

При этом военный эксперт отметил, что все войны все-таки завершают переговорами, поэтому Украине очень важно, чтобы на Глобальном саммите мира было много государств, и в первую очередь Соединенные Штаты и Китай, оказывающий влияние на террористическую Россию.

Кроме того, Черник отметил, что Украине нужно находиться в сильной позиции, чтобы начинать переговоры. Именно поэтому, добавил он Силам обороны, нужно сделать все, чтобы освободить оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин мог получить разрешение других государств, чтобы напасть на Украину. В этом случае, добавил президент, речь идет не о партнерстве, а в игре за спиной и предательстве.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на первом Глобальном саммите мира будут обсуждаться только три пункта из "формулы мира" президента Зеленского.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/deokupatsiya-hersonshhini-zaporizhzhya-chomu-tse-vazhlivo-dlya_n2563869
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости