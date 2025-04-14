Стало известно, кто из военных ВСУ погиб в Сумах

13 апреля, в результате ракетного удара по городу Сумы, получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала хорунжего Романа Дашкевича – полковник Юла Юрий Андреевич, 1982 года рождения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бердичевской районной военной администрации.

Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Марьяна Безуглая обратилась к президенту и заявила, кто должен быть наказан из-за трагедии в Сумах.

Народная депутат Марьяна Безуглая продолжает раскрывать детали трагедии в Сумах, в результате которой погибли 34 человека, из них 2 детей, травмированы 117 человек, из них 15 детей.

Она заявила, что 13 апреля – День создания 117-й отдельной бригады ТРО, с которым в соцсетях поздравил бригаду заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Александр Нестеренко и знал о том, что в Сумах в этот день организуют торжественное мероприятие.

"Утро воскресенья. Генералу Нестеренко доложили о военном мероприятии в центре города. Также тогда военным было известно об угрозе ракетной атаки. Ответ генерала был вроде, с матом: "Таких атак к... х". Ничего не отменили. Население вокруг, конечно, не знало. Люди шли в церковь, был запланирован детский спектакль. Это происходило много раз и не только в Сумах", – пишет Безуглая.

Она отметила, что не разоблачала бы все такие подробности, если бы до этого не было Винницы, Полтавы, Днепра, Житомира и многих случаев, за которые до сих пор фактически никто не наказан.