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Стало известно, кто хочет заменить США на переговорах по Украине

Президент Бразилии предложил Путину быть посредником на переговорах между Украиной и Россией

сегодня, 13:32
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Недилько Ксения

Президент Бразилии Лула да Силва собирается в Москву, чтобы обсудить возможное посредничество в переговорах между Россией и Украиной.

Стало известно, кто хочет заменить США на переговорах по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва

Бразилия вновь заявила о своем намерении участвовать в поиске мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет издание O Globo со ссылкой на источники в правительстве страны. По данным газеты, США до сих пор не смогли наладить прямой диалог между сторонами, и теперь Бразилия хочет предложить свою помощь как нейтральная сторона.

Президент Лула да Силва прибудет в Москву в ближайшие дни. В планах встреча с российским диктатором Владимиром Путиным и участие в параде Победы 9 мая. По словам источников, визит будет носить не только политический, но и экономический характер. В частности, планируется обсудить развитие торговых связей между двумя странами.

Американский президент Дональд Трамп продолжает выступать в роли основного посредника между Россией и Украиной, но, по информации газеты, его усилия пока не принесли ощутимых результатов.

Ранее Бразилия уже предлагала инициативу совместно с Китаем. В нем был призыв к прекращению боевых действий по всей линии столкновения.

Если поездка состоится, Лула станет одним из немногих западных лидеров, кто приедет в Москву 9 мая. Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник предлагал президенту также посетить Киев, но ответа от Лулы пока не последовало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лавров заявил, что вся Европа фактически воюет против России.                                                                                                                                                          



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