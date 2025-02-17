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Стало известно, кого Россия отправит на переговоры с США в Саудовскую Аравию

В Кремле считают, что на переговорах США и РФ будут готовиться к встрече по украинскому урегулированию

17 февраля 2025, 12:03
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Недилько Ксения

Глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков по поручению Путина вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Стало известно, кого Россия отправит на переговоры с США в Саудовскую Аравию

Юрий Ушаков и Сергей Лавров

По словам Пескова, встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде будет посвящена прежде всего восстановлению отношений двух стран .

Переговоры представителей РФ и США 18 февраля будут посвящены, в частности, подготовке встречи по украинскому урегулированию, заявил Песков.

Он также отметил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

Песков назвал положительным фактом разговора среди европейцев о необходимости остановки конфликта в Украине, а также отметил, что пока рано делать выводы на основе заявлений европейских политиков на Мюнхенской конференции.

По его словам, ни одних предметных переговоров по размещению миротворцев в Украине пока никто не вел, а обсуждать, может ли Европа участвовать в переговорах по Украине, он считает преждевременным.

Интересно, что, несмотря на курс на импортозамещение в России, Песков заявил, что западные бренды смогут вернуться в РФ на конкурентной основе, это было бы в пользу российских потребителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любых мирных соглашений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы по гарантиям безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских военных, куда Великобритания уже выделяет 3 миллиарда фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года. Это также означает готовность и желание внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины путем размещения наших войск на местах, если это необходимо", — говорится в сообщении.



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