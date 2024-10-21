Стало известно, кого РФ забрала во время последнего обмена пленными

18 октября состоялся 58-й обмен военнопленными между Украиной и Россией, в ходе которого Россия забрала 95 граждан. Как сообщает украинский проект "Хочу найти", специализирующийся на информировании о российских военнопленных и погибших в Украине, 92 из 95 освобожденных россиян сдались в плен в Курской области.

Российские пленные

Большинство из них являются срочниками 488-го мотострелкового полка (в/ч 12721, г. Клинцы). Средний возраст этих военнопленных составляет 22 года, причем более половины из них — младше 21 года. Самому младшему пленнику, Николаю Бадаеву, всего 19 лет. 12 человек из 95 получили ранения. В среднем, уволенные провели в плену около 65 дней. 19 из уволенных вернулись в Дагестан.

Проект "Хочу найти" также подчеркнул, что это уже третий обмен, в котором Россия забирает военных, попавших в плен во время боевых действий в Курской области. Они обратили внимание на то, что, когда Кремлю нужно вернуть своих пленных, проблем с проведением обменов в России не возникает.

Напомним, 18 октября прошел очередной обмен пленными между Украиной и террористической Россией. В рамках обмена Украина вернула 95 своих военнослужащих, среди которых были 34 бойца 12-й бригады НГУ "Азов", находившиеся в плену более 2,5 лет. Также среди уволенных – правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич.

Институт изучения войны в своем анализе отметил, что наступление украинских сил обороны в Курской области способствует более частым обменам военнопленными со стороны России. За последние три обмена Украина вернула 267 своих защитников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , за которых пленных Россия готова отдать все, чтобы вернуть их.



