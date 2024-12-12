Украинские военные продолжают защищать родную землю и наносить значительные потери врагу, в том числе и на его территории. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности рассказали, какую бригаду РФ потеряла на Курском направлении.

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В Центре отметили, что исследователи издания Верстка изучили объявления о пропавших без вести и поисковых картах военных в одной из крупнейших групп во "вконтакте" с августа по ноябрь 2024 года.

Отмечается, что упоминания об исчезновении бойцов 810-й бригады встречались в ней втрое чаще, чем в других подразделениях ВС РФ.

“Согласно сообщениям о розыске военных, в более чем 95% случаев о пропавших солдатах нет никакой информации, в 4% случаев тела военных удалось эвакуировать, а менее чем в 1% случаев близкие нашли своих родственников в больницах. Информацию о гибели бойцов из 810-й бригады в Курской области подтверждают и сами военные, которые говорят, что “там идут мясные штурмы в очень тяжелых условиях, а 810-я бригада понесла “адские потери”, — сообщают в Центре.

По данным исследователей, Путин потерял своих "морских солдат" под Угледаром и уже в Курской области.

Напомним, что военные РФ в Курской области стали применять новую жесткую практику. Как рассказывал портал "Комментарии", вражеские войска пытаются расстреливать военнопленных при максимальном количестве свидетелей. Украинские военные отмечают, что подобная практика может применяться и в других направлениях.

Цель этого – деморализовать украинцев и отправить сигнал россиянам.



