Стало известно, кого РФ хочет вернуть в первую очередь в рамках большого обмена

Россия в рамках обмена военнопленными в первую очередь хотела вернуть так называемых любимцев кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения Альменда Олег Охредько. По его словам, речь идет о "кадыровцах".

Обмен пленными

Кроме того, он сообщил, что приоритетом для Кремля остаются офицеры и задержанные в Украине коллаборанты.

"В связи с тем, что у российской стороны есть полные списки военнопленных, она выбирает тех, кто ей нужен в первую очередь. Выбирают тех, кто может дать какие-то показания. Также в первую очередь меняют "кадыровцев". То есть для того, чтобы сделать приятно чеченцам и непосредственно председателю Чеченской Республики Рамзану Кадырову", — говорит эксперт.

Кроме того, по его словам, Россия активно пытается вернуть своих офицеров и задержанных в Украине коллаборантов — лиц, лояльных стране-агрессору. По мнению аналитика, это свидетельствует о стремлении Кремля сохранять влияние и контролировать "своих" даже после их попадания в плен.

Как говорит Охредько, российские военнопленные поначалу рассказывают о нормальных условиях пребывания в Украине. Но только пересекают границу после обмена — сразу начинают транслировать совершенно противоположные заявления. Это демонстрирует, насколько манипулятивным является подход России к теме обмена, добавил эксперт.

При этом он добавил, что Украина в первую очередь просит вернуть тяжелобольных, женщин и некомбатантов — людей, не участвовавших в боевых действиях. Это капелланы, медики и другие гражданские.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что между Украиной и РФ проходит большой обмен пленными.



