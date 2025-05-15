Согласно сообщениям российского агентства ТАСС, распространяющего кремлевскую пропаганду, возможно начало переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле ожидается 15 мая около 10:00 утра. Речь идет о вероятном месте встречи – дворце Долмабахче на берегу Босфора, где три года назад уже проходили переговоры между делегациями обеих стран. Однако украинская сторона официально не подтверждала ни сам факт встречи, ни ее место.

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Других подробностей о формате или участниках переговоров пока нет. Однако уже известно, что президент Украины Владимир Зеленский 14 мая отправился в Турцию. В Стамбул также прибыл правительственный самолет из России, предположительно с членами делегации Кремля, однако официального подтверждения, кто находится на борту, пока нет.

Предложение провести прямые переговоры поступило от российского президента Владимира Путина 10 мая. Он заявил, что готов встретиться с украинской стороной "без предварительных условий", не упомянув одновременно о международной инициативе "коалиции решительных" по временному прекращению огня сроком на 30 дней.

В ответ президент Владимир Зеленский 11 мая в своем обращении подчеркнул, что соглашается на личную встречу только с Путиным, и альтернативных форматов переговоров не рассматривает. Зеленский также сообщил, что 15 мая проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. В случае прибытия Путина украинская делегация готова прибыть в Стамбул.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш высказал четкую позицию о необходимости справедливого мирного урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины. Во время своего выступления на конференции в Берлине 14 мая он подчеркнул: мир в Украине возможен только при условии полного уважения ее территориальной целостности и государственного суверенитета.