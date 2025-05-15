logo

BTC/USD

102354.58

ETH/USD

2570.79

LTC/USD

97.89

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

46.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, когда в Стамбуле начнутся переговоры о мире
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда в Стамбуле начнутся переговоры о мире

Последняя встреча между сторонами состоялась три года назад в роскошном дворце Долмабахче на берегу Босфора.

сегодня, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Согласно сообщениям российского агентства ТАСС, распространяющего кремлевскую пропаганду, возможно начало переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле ожидается 15 мая около 10:00 утра. Речь идет о вероятном месте встречи – дворце Долмабахче на берегу Босфора, где три года назад уже проходили переговоры между делегациями обеих стран. Однако украинская сторона официально не подтверждала ни сам факт встречи, ни ее место.

Стало известно, когда в Стамбуле начнутся переговоры о мире

Фото: скриншот

Других подробностей о формате или участниках переговоров пока нет. Однако уже известно, что президент Украины Владимир Зеленский 14 мая отправился в Турцию. В Стамбул также прибыл правительственный самолет из России, предположительно с членами делегации Кремля, однако официального подтверждения, кто находится на борту, пока нет.

Предложение провести прямые переговоры поступило от российского президента Владимира Путина 10 мая. Он заявил, что готов встретиться с украинской стороной "без предварительных условий", не упомянув одновременно о международной инициативе "коалиции решительных" по временному прекращению огня сроком на 30 дней.

В ответ президент Владимир Зеленский 11 мая в своем обращении подчеркнул, что соглашается на личную встречу только с Путиным, и альтернативных форматов переговоров не рассматривает. Зеленский также сообщил, что 15 мая проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. В случае прибытия Путина украинская делегация готова прибыть в Стамбул.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш высказал четкую позицию о необходимости справедливого мирного урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины. Во время своего выступления на конференции в Берлине 14 мая он подчеркнул: мир в Украине возможен только при условии полного уважения ее территориальной целостности и государственного суверенитета.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости