Стало известно, когда в России «закончатся» военные КНДР

Россия использует около 10-12 тысяч военнослужащих из Северной Кореи для временного решения проблемы с мобилизацией. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире "Общественного радио".

Войска КНДР

По его словам, потери российской армии в войне против Украины составляют от одного до двух тысяч человек каждый день. Следовательно, 10-12 тысяч солдат из КНДР позволяют РФ закрывать эти потери менее чем за две недели.

"Стратегически такое количество военных из Северной Кореи не изменит ход войны", — подчеркнул эксперт.

Впрочем, Лакийчук отметил, что ситуация может измениться, если это привлечение северокорейских бойцов станет успешным с точки зрения лидера КНДР Ким Чен Ина. В таком случае возможна дальнейшая эскалация, в частности, увеличение участия северокорейских военных в войне против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в субботу, 14 декабря, впервые в истории армия Северной Кореи совершила массированную атаку позиции Вооруженных сил Украины у города Суджа, на территории РФ, сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, силами бойцов 92-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВС Украины, защищающих демилитаризованную зону возле села Малая Локня Суджанского района Курской области, была отражена массированная атака войск КНДР, действовавших при поддержке российской армии. Атаковали они отдельными отрядами по нескольким направлениям, используя местность. Как говорит журналист, задачей северных корейцев было захват одной из посадок возле Малой Локни. Бой был тяжелым. Врагу удалось добраться до украинских позиций, благодаря хорошей физической подготовке, быстрому движению и отсутствию внимания на собственные потери, эвакуация раненых и погибших во время атаки не проводилась.



