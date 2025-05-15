Стало известно, когда украинская делегация прибудет в Стамбул

Украинская делегация, которую возглавляет министр обороны Рустем Умеров, прибудет в Стамбул для переговоров с Россией поздно вечером 15 мая, сообщил источник в Офисе президента Украины.

Делегация Украины поехала в Стамбул. Фото из открытых источников

Как известно, самолет с президентом Владимиром Зеленским покинул Турцию и отправился в Албанию. Завтра, 16 мая, в Албании стартует Саммит европейского политического сообщества. Владимир Зеленский подтвердил свое участие в мероприятии.

Ранее украинский президент заявил, что решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Перед тем стало известно, что РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин, сообщили The Washington Post два дипломата. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Уиткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией — это беспроигрышная ситуация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты используют намного больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.