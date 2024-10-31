Стало известно, когда удастся стабилизировать фронт: что для этого уже делают

Есть три ключевых причин продвижения российских войск и вынужденного отхода украинских сил с отдельных позиций, об этом в эфире "Эспрессо" сказал майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Война в Украине

По его словам, одной из основных причин является то, что под давлением противника украинским войскам приходится оставлять господствующие высоты, например в районах Авдеевки и Угледара, и отходить на более защищенные позиции в 10–12 километрах. Однако из-за общественного, политического и медийного давления это отступление сразу на большее расстояние могло бы выглядеть как поражение, поэтому украинским защитникам приходится удерживать оборону на неудобных позициях в низинах, что облегчает россиянам продвижение.

"Это первая причина, мне кажется, она главная", — отметил эксперт.

Кроме того, среди причин он назвал постоянное пополнение резервов в российских войсках и недостаточную укомплектованность украинских подразделений.

Гетман отметил, что враг опрокидывает дополнительные силы и все доступные резервы на линию фронта.

"Ну и третье – у нас не полностью укомплектованы наши бригады, ведущие оборону. И даже это официально власти признали, когда объявили, что нужно набрать еще 160 тысяч человек в Вооруженные силы для того, чтобы укомплектовать те подразделения, которые на нуле хотя бы на 85%. То есть другими словами это уже официально признано, что подразделения, ведущие боевые действия, юридически называются бригада, а фактически — это батальон", — говорит Гетьман.

Впрочем, эксперт прогнозирует, что фронт скоро стабилизируется. По его мнению, необходимо еще немного отойти на более удобные позиции на мероприятии, где оборону будет легче удерживать. Кроме того, добавляет он, армия не может постоянно наступать без истощения ресурсов, и любая наступательная операция требует планирования новых действий. Дополнительно на это влияют и погодные условия, что придает оптимизму в ожидании стабилизации на фронте в ближайшее время, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР предположили, почему у российской армии есть успехи на фронте.



