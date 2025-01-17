Стало известно, когда у Украины откроется «второе дыхание», и она победит РФ

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Ткачик Олеся
Западные страны стремятся к победе Украины в войне, поскольку инвестируют значительные ресурсы в ее успех, что делает невыгодной трату этих усилий, заявил во время чата на "Главреде" генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.
Победа Украины
По его мнению, даже в отсутствие членства в НАТО или Евросоюзе Украина является важным буфером, который сдерживает российскую агрессию и защищает цивилизованный мир от ее последствий.
По его словам, нынешняя ситуация напоминает противостояние, где ни одна из сторон не хочет уступить первую. Однако позиция Украины выглядит более сильной: благодаря поддержке международных партнеров экономика страны стабильна, а обеспечение оружием значительно улучшилось.
То есть, говорит Ягун, нужно понимать, что Украина уже не та, какой была три года назад.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что чем дольше будет продолжаться война России против Украины, тем сложнее условия для Кремля. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается заставить Украину капитулировать, рассчитывая, что ее ресурсы иссякнут раньше, чем российские. Однако, как отметил бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн, этот расчет может быть ошибочным, ведь украинцы борются за существование своего государства, его свободу и суверенитет, что дает им мощную мотивацию.
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