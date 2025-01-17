Стало известно, когда у Украины откроется «второе дыхание», и она победит РФ

Западные страны стремятся к победе Украины в войне, поскольку инвестируют значительные ресурсы в ее успех, что делает невыгодной трату этих усилий, заявил во время чата на "Главреде" генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Победа Украины

По его мнению, даже в отсутствие членства в НАТО или Евросоюзе Украина является важным буфером, который сдерживает российскую агрессию и защищает цивилизованный мир от ее последствий.

"Отмечаю, без снятия санкций Россия не сможет развиваться. А снятию санкций должно что-то предшествовать – Москва должна пойти на определенные уступки: либо на освобождение наших территорий, либо принятие тех или иных требований, которые выдвигают западные страны", – отметил Ягун.

По его словам, нынешняя ситуация напоминает противостояние, где ни одна из сторон не хочет уступить первую. Однако позиция Украины выглядит более сильной: благодаря поддержке международных партнеров экономика страны стабильна, а обеспечение оружием значительно улучшилось.

То есть, говорит Ягун, нужно понимать, что Украина уже не та, какой была три года назад.

"Нам нужно просто удержать единство, и если мы это сделаем, Россия просто не выдержит. Продолжается игра в длинную, это марафон, не спринт. И сейчас именно тот момент, когда у Украины должно открыться новое дыхание, и она неспешно и спокойно, без рывков, должна дойти до победы", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что чем дольше будет продолжаться война России против Украины, тем сложнее условия для Кремля. В частности, кремлевский диктатор Владимир Путин пытается заставить Украину капитулировать, рассчитывая, что ее ресурсы иссякнут раньше, чем российские. Однако, как отметил бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн, этот расчет может быть ошибочным, ведь украинцы борются за существование своего государства, его свободу и суверенитет, что дает им мощную мотивацию.



