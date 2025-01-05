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Slava Kot
Депутат Бундестага Германии Родерих Кизеветтер заявил, что встреча между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на март 2024 года. По его словам, все переговоры и договоренности с Россией для окончания войны пока будут вредны для Украины.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Немецкий депутат из партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер на платформе X сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, снова поедет в Москву для встречи с Путиным перед выборами в Бундестаг.
Кроме того, немецкий депутат убежден, что в марте 2025 состоится встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, нужно при переговорах ориентироваться на условия Украины, а не на Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в партии Шольца высказались, стоит ли канцлеру продолжать переговоры с Путиным.
Также "Комментарии" писали о том, что Индия послала сигнал, который не понравится Путину.
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