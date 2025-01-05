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Стало известно, когда Трамп встретится с Путиным

Дональдом Трампом вскоре встретится с Путиным по вопросу войны в Украине.

5 января 2025, 07:45 comments1676
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Slava Kot

Депутат Бундестага Германии Родерих Кизеветтер заявил, что встреча между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на март 2024 года. По его словам, все переговоры и договоренности с Россией для окончания войны пока будут вредны для Украины.

Стало известно, когда Трамп встретится с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Немецкий депутат из партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер на платформе X сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц, возможно, снова поедет в Москву для встречи с Путиным перед выборами в Бундестаг.

"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов означает, среди прочего, приостановку действия Парижской хартии на 10-20 лет. Показательно, как на все это отреагирует украинское население или наши соседи", — пишет Кизеветтер.

Кроме того, немецкий депутат убежден, что в марте 2025 состоится встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, нужно при переговорах ориентироваться на условия Украины, а не на Россию.

"Пока встреча Трампа и Путина запланирована на март. Пусть каждый оценит это по своему вкусу. Украина не должна быть объектом и жертвой. Россия стоит зарыта по шею в экономическом и социальном плане. Но надо приспосабливаться к Украине, которая имеет значительно более высокие воды, а не в Россию! Все переговоры и договоренности, которые сейчас ведутся в этой ситуации, происходят во вред Украине и де-факто означают покорение", — заявил Кизеветтер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в партии Шольца высказались, стоит ли канцлеру продолжать переговоры с Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, что Индия послала сигнал, который не понравится Путину.



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Источник: https://x.com/RKiesewetter/status/1875532852562886791
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