Стало известно, когда состоится телефонный разговор между Зеленским и Трампом

Украину ждет непростая в дипломатическом плане неделя, поскольку ожидается ряд важных встреч с представителями новой администрации президента США Дональда Трампа. Эти переговоры могут дать шанс сдвинуть процесс урегулирования войны в Украине в направлении, выгодном для Киева, сказал в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович.

Зеленский и Трамп

В частности, по его словам, с 14 по 16 февраля в Германии состоится Мюнхенская конференция безопасности, на которой будут присутствовать ключевые представители новой американской власти. В частности, ожидается участие вице-президента Джей Ди Венса, министра обороны Пита Гегсета и спецпосланника по Украине и России Кита Келлога. Последний уже анонсировал важные дискуссии по завершению войны в Украине.

Рейтерович предположил, что в рамках Мюнхенской конференции предположительно состоится много встреч в разных форматах. Они позволят оценить, в каком направлении движется ситуация, какие позиции у США, Европы и Украины относительно возможных переговоров о завершении войны".

Политолог считает, что встреча Владимира Зеленского с Трампом в этот раз маловероятна. Однако при определенных обстоятельствах, в частности, при отсутствии существенных разногласий в позициях Украины, США и ЕС, возможен телефонный разговор между президентами.

В то же время, для Украины существует важный вызов. Как пояснил эксперт, представители Трампа, среди которых Венс, Келлог и сенатор Марко Рубио, после общения с украинскими представителями будут передавать свои впечатления лично президенту США. Именно от их видения ситуации во многом будет зависеть дальнейшая стратегия Вашингтона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин могут заключить тайное соглашение.



