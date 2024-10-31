Стало известно, когда россияне пойдут на Покровск и какую тактику используют

В ближайшие недели российские войска могут начать штурмовые действия на направлении Покровска в Донецкой области, предположил в эфире "Эспрессо" бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

Покровск

"Я так лично ожидаю, что, возможно, в ближайшее время, здесь трудно сказать: дни или недели, скорее всего, это несколько недель, и начнутся действительно штурмовые действия в направлении города Покровска. Судя по тому, как они делали это раньше, это будет окружение. Это будет окружение для того, чтобы минимизировать свои потери и максимизировать время, которое будет потрачено на захват этого города", – отметил Ступак.

Он также поделился информацией от военных о ситуации на юге Запорожской области, где оккупанты осуществляют активные перемещения. В частности, по его словам, военные в районе Гуляйполя, Великой Новоселки, на границе Запорожской и Донецкой областей, заметили ротацию личного состава и техники оккупантов. Хотя конкретных действий пока не наблюдается, ожидается, что может последовать новая попытка продвижения, добавил эксперт.

"Наши военные, которые там находятся, говорят: "Мы ожидаем от них какой-нибудь подлянки". Я очень извиняюсь, такими простыми словами, но это дословно, мы ожидаем наблюдаем, что есть перемещение техники, ротация людей, то есть что-то здесь должно произойти. В каком масштабе состоится ли вообще, или когда оно произойдет трудно сказать, но действительно ожидания есть", — рассказал Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что содержание Селидового дало возможность выиграть время и замедлить продвижение врага. Благодаря этому удалось оттянуть потенциальную битву за Покровск на два месяца, что является важным достижением, поскольку российские силы были вынуждены переориентироваться на это направление.



