Стало известно, когда россияне пойдут на Покровск и какую тактику используют

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Ткачик Олеся
В ближайшие недели российские войска могут начать штурмовые действия на направлении Покровска в Донецкой области, предположил в эфире "Эспрессо" бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.
Покровск
Он также поделился информацией от военных о ситуации на юге Запорожской области, где оккупанты осуществляют активные перемещения. В частности, по его словам, военные в районе Гуляйполя, Великой Новоселки, на границе Запорожской и Донецкой областей, заметили ротацию личного состава и техники оккупантов. Хотя конкретных действий пока не наблюдается, ожидается, что может последовать новая попытка продвижения, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что содержание Селидового дало возможность выиграть время и замедлить продвижение врага. Благодаря этому удалось оттянуть потенциальную битву за Покровск на два месяца, что является важным достижением, поскольку российские силы были вынуждены переориентироваться на это направление.
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