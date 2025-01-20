Стало известно, когда россияне полностью захватят Часов Яр и Торецк

По состоянию на данный момент ситуация на фронте не радужная, об этом заявил военный Николай Мельник. По его информации, россияне сумели прорвать оборону в районе Нескучного и за день захватить еще и Веремеевку тем самым взяв Великую Новоселку в окружение.

Часов Яр

Кроме того, как сообщил Мельник, на Кураховском направлении противник продолжает попытку окружить наши подразделения к востоку от Константинополя.

"Не понимаю, какой замысел вообще держать там украинские войска, но родителям-командирам виднее. Хотя, если бы отдельных квадратноголовых офицеров заставляли звонить родителям и объяснять почему их сын погиб из-за удачного управленческого решения, может что-то изменилось бы", — подчеркнул Мельник.

По его словам, несмотря на героическое сопротивление наших ребят, остались считанные недели до момента, когда враг окончательно захватит Часов Яр и Торецк, и начнется битва за Константиновку. В то же время ключевым пунктом борьбы за Донбасс сейчас Покровск, который мы откровенно теряем.

"И под "мы" я имею в виду не армию, а украинцев, которые все еще думают, что у нас светское биеннале, а не война. И какое до сих пор верит, что война закончится уже завтра, а значит, нужно побегать от ТЦК еще пару месяцев и все... Нет, кастрированные котики, вы будете служить либо в армии украинской, либо в российской третьего не будет", — подчеркнул Мельник.

Также он добавил, что россияне захватили деревню Котлы и теперь будут пытаться развернуть атаку на север для перерезки трассы и по "железке" на город Покровск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народная депутат Марьяна Безугла раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после его интервью, в котором генерал пояснил, что решение о создании большинства новых бригад было принято, еще до вступления в должность.



