Стало известно, когда россияне полностью захватят Часов Яр и Торецк

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
По состоянию на данный момент ситуация на фронте не радужная, об этом заявил военный Николай Мельник. По его информации, россияне сумели прорвать оборону в районе Нескучного и за день захватить еще и Веремеевку тем самым взяв Великую Новоселку в окружение.
Часов Яр
Кроме того, как сообщил Мельник, на Кураховском направлении противник продолжает попытку окружить наши подразделения к востоку от Константинополя.
По его словам, несмотря на героическое сопротивление наших ребят, остались считанные недели до момента, когда враг окончательно захватит Часов Яр и Торецк, и начнется битва за Константиновку. В то же время ключевым пунктом борьбы за Донбасс сейчас Покровск, который мы откровенно теряем.
Также он добавил, что россияне захватили деревню Котлы и теперь будут пытаться развернуть атаку на север для перерезки трассы и по "железке" на город Покровск.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что народная депутат Марьяна Безугла раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после его интервью, в котором генерал пояснил, что решение о создании большинства новых бригад было принято, еще до вступления в должность.
Новости