Стало известно, когда Россия может повторить кровавую ракетную атаку по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Следующая массированная ракетная атака РФ по Украине может состояться через месяц, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Ракетный удар
Коваленко указал на схожесть удара 8 июля с атакой в начале июня, когда было использовано более 50 ракет. По его словам, сегодня у нас 8 июля, поэтому скорее всего у российских оккупантов периодичность массированных атак – месяц.
По его мнению, следующая массированная атака агрессора может произойти примерно через месяц.
Эксперт также объяснил, почему были постоянные тревоги и какова цель России. Он отметил, что атака на Киев была массированной и комбинированной, с применением аэробалистических, баллистических и крылатых ракет, летевших на столицу по разным направлениям. По его словам, на первый взгляд могло показаться, что они не были синхронизированными. Но, скорее всего, такой задачи и не было, потому что россияне хотели создать постоянный волнообразный эффект, чтобы как можно дольше растянуть элемент террора.
Он добавил, что удары были направлены также на Кривой Рог, Днепр и Славянско-Краматорскую агломерацию, что указывает на стремление России к массовому террору, а не на тактическую или стратегическую целесообразность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Белом доме отреагировали на террор, который Россия устроила 8 июля.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!