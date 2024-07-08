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Стало известно, когда Россия может повторить кровавую ракетную атаку по Украине

Как отметил в комментарии «РБК-Украина» Коваленко, РФ может устроить подобную сегодняшней атаку через месяц

8 июля 2024, 20:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Следующая массированная ракетная атака РФ по Украине может состояться через месяц, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Стало известно, когда Россия может повторить кровавую ракетную атаку по Украине

Ракетный удар

Коваленко указал на схожесть удара 8 июля с атакой в начале июня, когда было использовано более 50 ракет. По его словам, сегодня у нас 8 июля, поэтому скорее всего у российских оккупантов периодичность массированных атак – месяц.

"Потом через каждые 2-5 дней запускают гораздо меньше, на минимальном уровне. Сейчас у них такая тактика нанесения ударов", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, следующая массированная атака агрессора может произойти примерно через месяц.

"Пока мы фиксируем, что в начале месяца оккупанты начинают массированные удары. Но в течение месяца мы будем видеть, как с периодичностью примерно в те же 2-5 дней они будут запускать меньший боекомплект на уровне 5-10, до 15 ракет разной номенклатуры", — сказал Коваленко.

Эксперт также объяснил, почему были постоянные тревоги и какова цель России. Он отметил, что атака на Киев была массированной и комбинированной, с применением аэробалистических, баллистических и крылатых ракет, летевших на столицу по разным направлениям. По его словам, на первый взгляд могло показаться, что они не были синхронизированными. Но, скорее всего, такой задачи и не было, потому что россияне хотели создать постоянный волнообразный эффект, чтобы как можно дольше растянуть элемент террора.

Он добавил, что удары были направлены также на Кривой Рог, Днепр и Славянско-Краматорскую агломерацию, что указывает на стремление России к массовому террору, а не на тактическую или стратегическую целесообразность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Белом доме отреагировали на террор, который Россия устроила 8 июля.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/taktika-shoku-chim-nezvichayna-sogodnishnya-1720450515.html
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