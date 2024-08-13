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Ткачик Олеся
Россияне все же пытаются и дальше продвигаться на Покровском и Торецком направлениях. В частности, по информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, передовые подразделения 41-й общевойсковой армии противника сумели продвинуться вдоль дороги Горловка — Константиновка, в центральной части с.Северное, в сторону "танка", а также Центральной городской больницы. Торецка и супермаркета АТБ, но не существенно.
Война в Украине
При этом, по информации эксперта, очевидно, что украинские подразделения постепенно отошли от восточной части Нью-Йорка, однако продолжают удерживать позиции в районе прудов.
По его словам, на направлении "главного удара" передовые подразделения противника хотя и проводили интенсивные штурмовые действия, но последний "успех" имели лишь 10 августа, да и то небольшой. Враг захватил село Ивановка.
Эксперт уверяет, что теперь противник не может одновременно вести массированные наступательные бои на двух расходящихся направлениях — на Воздвиженке и в районе Желанного. По его словам, в действиях врага начинают возникать так называемые тактические и оперативные паузы в связи с необходимостью постоянно перегруппировать боеспособные подразделения, пригодные для штурмовых действий.
При этом Машовец считает, что российское командование не решится снять своих военных, чтобы опрокинуть их в Курскую область.
Он не исключил, что в этом контексте можно будет увидеть "постепенное сужение" объема и размаха содержания всего стратегического летне-осеннего наступления россиян.
Именно поэтому, добавляет эксперт, хотя наступательная операция ВСУ в Курской области и имеет существенные перспективы относительно "вытягивания" резервов противника, причем даже стратегического уровня, но прекращения российского наступления в ближайшее время, везде и сразу, не стоит ожидать.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне наступления ВСУ в Курской области Путин сделал истерическое заявление.
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