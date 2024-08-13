Стало известно, когда РФ перестанет наступать в Украине и оставит захваченные территории

Россияне все же пытаются и дальше продвигаться на Покровском и Торецком направлениях. В частности, по информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, передовые подразделения 41-й общевойсковой армии противника сумели продвинуться вдоль дороги Горловка — Константиновка, в центральной части с.Северное, в сторону "танка", а также Центральной городской больницы. Торецка и супермаркета АТБ, но не существенно.

Война в Украине

При этом, по информации эксперта, очевидно, что украинские подразделения постепенно отошли от восточной части Нью-Йорка, однако продолжают удерживать позиции в районе прудов.

"Таким образом, очевидно, украинское командование минимизировало угрозу обхода и окружения своих подразделений, ранее удерживавших позиции в восточной части Нью-Йорка и в целом — восточнее рубежа Нелиповка — Нью-Йорк", — отметил Машовец.

По его словам, на направлении "главного удара" передовые подразделения противника хотя и проводили интенсивные штурмовые действия, но последний "успех" имели лишь 10 августа, да и то небольшой. Враг захватил село Ивановка.

"Очевидно, темпы продвижения противника снова начали падать. Наглядное тому подтверждение — противник уже шестые сутки ведет боевые действия за село Желанне на направлении своего "главного удара", но по состоянию на вчера так и не смог взять его под контроль полностью", — говорит Машовец.

Эксперт уверяет, что теперь противник не может одновременно вести массированные наступательные бои на двух расходящихся направлениях — на Воздвиженке и в районе Желанного. По его словам, в действиях врага начинают возникать так называемые тактические и оперативные паузы в связи с необходимостью постоянно перегруппировать боеспособные подразделения, пригодные для штурмовых действий.

При этом Машовец считает, что российское командование не решится снять своих военных, чтобы опрокинуть их в Курскую область.

"Пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно – "преодолевать курский кризис" и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать или, по крайней мере, тянуть с этим – "до последнего", – говорит эксперт.

Он не исключил, что в этом контексте можно будет увидеть "постепенное сужение" объема и размаха содержания всего стратегического летне-осеннего наступления россиян.

"Сначала "отвалятся" вспомогательные и второстепенные направления, пошиба Времевского или Кураховского, затем прекратятся наступательные судороги противника на более важных, пошиба Купянского или Харьковского и самым последним, прекратится наступательный онанизм россиян на основных, "главных" операционных направлениях. ", – считает Машовец.

Именно поэтому, добавляет эксперт, хотя наступательная операция ВСУ в Курской области и имеет существенные перспективы относительно "вытягивания" резервов противника, причем даже стратегического уровня, но прекращения российского наступления в ближайшее время, везде и сразу, не стоит ожидать.

"Именно для такого развития событий на Курском операционном направлении должна произойти действительно катастрофа для россиян, по крайней мере, оперативного уровня, с четкой перспективой разрастания до стратегического. Вот в таком случае они действительно начнут вытаскивать войска из других операционных направлений, наплевал на какие-то малоизвестные хутора и села в Донецкой, Луганской или Харьковской областях", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на фоне наступления ВСУ в Курской области Путин сделал истерическое заявление.



