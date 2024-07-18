Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена принимать участие во второй мирной конференции, организованной Украиной.

Саммит мира

По мнению политолога Максима Яли, этот отказ означает одно, РФ заняла выжидательную позицию.

"Если кратко, это означает, что до президентских выборов в США никакого даже начала переговоров, не говоря уже о приостановке военных действий говорить уже нет смысла", — говорит политолог.

В Кремле, считает эксперт, прекрасно понимают, что шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах после покушения значительно возросли.

"А потому начинать переговоры нет никакого смысла сейчас. Тем более, когда инициатива на поле боя по-прежнему за ними, F 16 все никак не передадут, а хотелки не удовлетворены. Штош. Один раз они уже пили шампанское за победу Трампа. Что из этого вышло всем давно известно", — отметил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что вторая конференция по Украине якобы содержит "неприемлемые для России подходы".

По словам Сергея Лаврова, основой для обсуждений на втором саммите мира является "формула Зеленского", которая не устраивает Россию. Кроме того, российский министр также заявил, что "Запад взял курс на продавливание любой ценой ультиматума Зеленского".

В то же время Сергей Лавров сказал, что Россия готова к переговорам по окончании войны в Украине и системе безопасности в Европе. По его словам, РФ будет настаивать на внесении в любой возможный будущий договор по европейской безопасности "предохранителей от двойного толкования", а также будет "тщательно следить за формулировками и гарантиями".



