Стало известно, когда РФ может остановить боевые действия в Украине

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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена принимать участие во второй мирной конференции, организованной Украиной.
Саммит мира
По мнению политолога Максима Яли, этот отказ означает одно, РФ заняла выжидательную позицию.
В Кремле, считает эксперт, прекрасно понимают, что шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах после покушения значительно возросли.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что вторая конференция по Украине якобы содержит "неприемлемые для России подходы".
По словам Сергея Лаврова, основой для обсуждений на втором саммите мира является "формула Зеленского", которая не устраивает Россию. Кроме того, российский министр также заявил, что "Запад взял курс на продавливание любой ценой ультиматума Зеленского".
В то же время Сергей Лавров сказал, что Россия готова к переговорам по окончании войны в Украине и системе безопасности в Европе. По его словам, РФ будет настаивать на внесении в любой возможный будущий договор по европейской безопасности "предохранителей от двойного толкования", а также будет "тщательно следить за формулировками и гарантиями".
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Донбас
сегодня, 13:01
'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Вот же твари, бандеровские твари, это себе на повышение зарплаты, твари? Народ, сколько еще будем терпеть эту бандеровскую банду у власти. Пора уже, пора начинать мочить этих антинародных тварей. Все что они делают, все направлено против народа и ради своего обогащения. Вся сущность бандеровской сволочной власти. Мочить пора этих бандеровских тварей.