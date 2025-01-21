Стало известно, когда начнутся реальные переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном

Переговоры,
инициированные США, однозначно будут, более того, неофициальные и
полуофициальные консультации уже идут, и начались они не вчера, говорит
политолог, военный Кирилл Сазонов.
Переговоры Украины и РФ
"Официальные
переговоры будут, как я и предупреждал – весной. Возможно, сработает какой-то
скоростной режим и важные встречи будут еще в феврале. Но! Не спешите выдыхать",
— говорит военный.
По его словам, переговоры
– это не разовая встреча на два часа, после которого все расходятся
недовольные, но с готовым результатом. Дело в том, добавляет он, что все
работает совсем иначе.
"Переговоры скоро
начнутся. При полном несовпадении видения результатов сторонами. Вообще
совершенно разный финиш видят в Москве, Киеве и Вашингтоне. Добавьте фактор
Пекина. Переговоры – это будет очень долгий и сложный процесс. И позиции
сторон, заявленные в первый день, тоже будут меняться. В связи с изменением
ситуации на фронте. С изменениями состояния экономики. С изменениями ситуации
на других переговорах других стран и сменой общего ландшафта в геополитике. Это
долго. И финиш, который видят все на старте, может вообще не совпасть с
реальным финишем. Через полгода, например", — говорит Сазонов.
Он добавил, что
старт переговоров ничего не изменит, а весь процесс будет очень долгим. По его
словам, быстро договориться можно лишь в одном случае, если Украина капитулирует.
Все остальные сценарии требуют времени и усилий, подытожил военный.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что в России уже заявили о том, что они готовы к переговорам с
Вашингтоном в вопросе урегулирования войны в Украине.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.