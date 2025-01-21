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Стало известно, когда начнутся реальные переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном

Быстрого результата от переговоров не будет, так как он возможен только в случае капитуляции Украины

сегодня, 16:11
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Ткачик Олеся

Переговоры, инициированные США, однозначно будут, более того, неофициальные и полуофициальные консультации уже идут, и начались они не вчера, говорит политолог, военный Кирилл Сазонов.

Стало известно, когда начнутся реальные переговоры между Киевом, Москвой и Вашингтоном

Переговоры Украины и РФ

"Официальные переговоры будут, как я и предупреждал – весной. Возможно, сработает какой-то скоростной режим и важные встречи будут еще в феврале. Но! Не спешите выдыхать", — говорит военный.

По его словам, переговоры – это не разовая встреча на два часа, после которого все расходятся недовольные, но с готовым результатом. Дело в том, добавляет он, что все работает совсем иначе.

"Переговоры скоро начнутся. При полном несовпадении видения результатов сторонами. Вообще совершенно разный финиш видят в Москве, Киеве и Вашингтоне. Добавьте фактор Пекина. Переговоры – это будет очень долгий и сложный процесс. И позиции сторон, заявленные в первый день, тоже будут меняться. В связи с изменением ситуации на фронте. С изменениями состояния экономики. С изменениями ситуации на других переговорах других стран и сменой общего ландшафта в геополитике. Это долго. И финиш, который видят все на старте, может вообще не совпасть с реальным финишем. Через полгода, например", — говорит Сазонов.

Он добавил, что старт переговоров ничего не изменит, а весь процесс будет очень долгим. По его словам, быстро договориться можно лишь в одном случае, если Украина капитулирует. Все остальные сценарии требуют времени и усилий, подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России уже заявили о том, что они готовы к переговорам с Вашингтоном в вопросе урегулирования войны в Украине.


 



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Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/14366
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