Стало известно, когда на фронте могут объявить режим прекращения огня

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Ткачик Олеся
Прекращение огня в Украине по самому оптимистичному сценарию возможно не раньше осени или зимой. В то же время, Россия будет использовать переговорный процесс как инструмент давления на Украину. Такое мнение в чате на "Главреде" высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Переговоры Украины и РФ
По словам Туки, даже если переговоры начнутся, Кремль использует их для многовекторного давления – политического, экономического и военного. Кроме того, Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, в частности, усиливая общественные конфликты и провоцируя напряжение между армией и населением. В качестве примера он привел информационные кампании, в частности, касающиеся темы "бусификации".
По его мнению, сейчас у Украины нет достаточно ресурсов для кардинального перелома на фронте и принуждения противника к отступлению. В ближайшие недели следует ожидать усиления атак окупантов.
Тука убежден, что российские войска продолжат наступательные действия, увеличивая их интенсивность. Вырастет также количество атак на гражданские объекты в тылу. Пока нет никаких объективных причин считать, что в ближайшее время хищный зверь утихомирит свои аппетиты, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас ситуация не в пользу Украины.
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