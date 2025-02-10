Стало известно, когда на фронте могут объявить режим прекращения огня

Прекращение огня в Украине по самому оптимистичному сценарию возможно не раньше осени или зимой. В то же время, Россия будет использовать переговорный процесс как инструмент давления на Украину. Такое мнение в чате на "Главреде" высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Переговоры Украины и РФ

"Нет никаких оснований ожидать чего-то хорошего. Надеяться – можно, но лучше апеллировать к трезвой оценке реальности. Когда первые "оркобанды" появились под Киевом, я говорил, что эта война по меньшей мере на 3-5 лет. В меня тогда летело много камней, ибо люди верили заявлениям о "мире за неделю" и кофе в Ялте за месяц", — говорит эксперт.

По словам Туки, даже если переговоры начнутся, Кремль использует их для многовекторного давления – политического, экономического и военного. Кроме того, Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри, в частности, усиливая общественные конфликты и провоцируя напряжение между армией и населением. В качестве примера он привел информационные кампании, в частности, касающиеся темы "бусификации".

"Никакого прекращения огня не будет. Если это вдруг и произойдет, то, по самому оптимистичному сценарию, это произойдет не раньше осени-зимой... Это не значит, что нужно посыпать голову пеплом. Но следует трезво смотреть на ситуацию", — добавил Тука.

По его мнению, сейчас у Украины нет достаточно ресурсов для кардинального перелома на фронте и принуждения противника к отступлению. В ближайшие недели следует ожидать усиления атак окупантов.

Тука убежден, что российские войска продолжат наступательные действия, увеличивая их интенсивность. Вырастет также количество атак на гражданские объекты в тылу. Пока нет никаких объективных причин считать, что в ближайшее время хищный зверь утихомирит свои аппетиты, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас ситуация не в пользу Украины.



