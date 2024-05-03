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Стало известно, когда Киев может обратиться к Франции за помощью в войне

Власти Украины могут обратиться к Франции с официальной просьбой ввести войска, если, например, РФ организует нападение со стороны Беларуси, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Михаил Самусь

3 мая 2024, 20:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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По мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, обращение Киева за помощью к Франции будет зависеть от ситуации на фронте. Он обратил внимание на то, что Силы обороны получили американские дальнобойные ракеты ATACMS , имеющие дальность полета 300 км. То есть, подчеркнул эксперт, речь идет о ракетах, не являющихся оборонительным оружием.

Стало известно, когда Киев может обратиться к Франции за помощью в войне

Эммануэль Макрон

Именно поэтому Самусь не исключает, что в течение какого-то времени Украина сможет организовать контрнаступательные действия. В этом случае, считает эксперт, Киеву не понадобится помощь Парижу, и Вооруженные силы Украине вполне смогут справиться со всеми вызовами. Они, добавляет эксперт, приступят к стабилизации фронта на Донбассе и могут даже произвести определенные контрнастпульсные действия на Юге, а также на Донбассе.

Однако, добавил Самусь, все же нельзя исключать и такой вариант, когда военная помощь от союзников не поможет Силам обороны остановить оккупантов. В этом случае захватчики будут и дальше прорывать фронт. Кроме того, по этому сценарию РФ проведет мобилизацию и осенью уже попытается пойти новым наступлением, например, на северные регионы Украины с территории Беларуси.

Если именно этот негативный сценарий будет воплощен в жизнь, говорит Самусь, то у Киева будут серьезные основания для того, чтобы обратиться за помощью во Францию и попросить ввести войска.

При этом Самусь добавил, что очень многое будет зависеть от того, как Украина проведет мобилизацию после того, как 18 мая новый закон вступит в силу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил ведение французских военных в Украину. Однако, по его словам, Киев должен официально попросить о помощи.




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Источник: https://24tv.ua/vidpravka-zahidnih-viysk-ukrayinu-za-yakih-umov-makron-mozhe_n2547801
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