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Стало известно, капитулирует ли Украина, если Трамп остановит помощь Киеву

Сейчас Украина находится в крайне уязвимой позиции, поэтому будет вынуждена серьезно рассматривать все ультиматумы

сегодня, 17:42
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Ткачик Олеся

Украина находится в крайне уязвимой позиции из-за войны, об этом в эфире "Эспрессо" заявил доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат политических наук Николай Капитоненко.

Стало известно, капитулирует ли Украина, если Трамп остановит помощь Киеву

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"Война сделала нас уязвимыми и сейчас мы находимся в очень слабой позиции, поэтому любые ультиматумы вынуждены будем рассматривать серьезно. Есть вещи, без которых мы не сможем продолжать воевать", — подчеркнул Капитоненко.

Эксперт также выразил мнение, что если Дональд Трамп объявит о прекращении американской помощи Украине, это не будет означать немедленное принятие каких-либо условий мира, однако это значительно усложнит ситуацию.

"Но это будет сложно, поскольку мы буквально все поставили на США и Запад в этой войне, и если там изменится политика, первыми пострадавшими будем мы", — отметил эксперт.

Капитоненко также подчеркнул, что Европа, в частности Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана, сталкивается с серьезными вызовами. Проблемы безопасности в регионе усугубляются, а экономическая стабильность усугубляется, что ставит Европу в невыгодное положение по сравнению с Китаем и США.

"Я не исключаю, что в Европе будет все больше людей, которые будут склоняться к взглядам Орбана, что Европе следует строить достаточно циничную и прагматическую внешнюю политику для защиты своих позиций, своеобразную многовекторность в европейском исполнении, балансировку, которая, возможно, нам тоже не очень понравится", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе отметили, что Украине стоит задуматься о возвращении статуса ядерного государства через возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и вероятное уменьшение американской военной помощи.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraini-dovedetsya-rozglyadati-bud-yaki-ultimatumi-seryozno-kandidat-politichnikh-nauk-kapitonenko
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