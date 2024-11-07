Стало известно, капитулирует ли Украина, если Трамп остановит помощь Киеву

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украина находится в крайне уязвимой позиции из-за войны, об этом в эфире "Эспрессо" заявил доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат политических наук Николай Капитоненко.
Зеленский и Путин
Эксперт также выразил мнение, что если Дональд Трамп объявит о прекращении американской помощи Украине, это не будет означать немедленное принятие каких-либо условий мира, однако это значительно усложнит ситуацию.
Капитоненко также подчеркнул, что Европа, в частности Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана, сталкивается с серьезными вызовами. Проблемы безопасности в регионе усугубляются, а экономическая стабильность усугубляется, что ставит Европу в невыгодное положение по сравнению с Китаем и США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе отметили, что Украине стоит задуматься о возвращении статуса ядерного государства через возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и вероятное уменьшение американской военной помощи.
Новости