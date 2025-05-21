Вооруженные силы страны-агрессора России до конца текущего года могут полностью захватить только территорию Луганской области. Именно в этом направлении, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российские войска имеют реальные шансы достичь административных границ области. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

Коваленко отметил, что в трех других регионах — Донецкой, Запорожской и Херсонской областях — у российских сил нет никаких шансов на полную оккупацию.

"У них вообще нет шансов захватить эти области до конца 2025 года", – подчеркнул он.

Эксперт также подчеркнул, что Луганская область и так почти полностью под контролем российской армии, и там Украине осталась лишь незначительная часть территории.

"Оккупантам осталось закрыть ее вблизи Белогоровки и по Лимано-Купьянской оси. Ни в одной из других областей Украины у россиян нет вообще никаких перспектив", — добавил Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия использует дроны из ИИ , которые сами выбирают цель. Россия модернизирует беспилотники и все активнее использует дроны-камикадзе, способные самостоятельно определять цель благодаря искусственному интеллекту и атаковать без указания человека. Таким образом, российский дрон не выбирает атаковать военную цель или обычный гражданский автомобиль.

Как указывает Defense Express, Россия в начале года использовала дроны с автономным управлением на основе алгоритмов машинного зрения на расстоянии в глубину около 30 км. Однако с начала апреля русские беспилотники с искусственным интеллектом начали залетать на 80 км. Как указывает специалист Сергей "Флэш" Бескрестнов, появилась новая версия дронов-камикадзе с бензиновым двигателем, которая еще больше увеличила дальность полета.