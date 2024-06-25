Стало известно, какую стратегию используют оккупанты, чтобы максимально истощить ВСУ

Военный аналитик Сергей Згурец сообщил, что российская армия продолжает применять тактику медленного продвижения по всей линии фронта в Украине. Он отметил, что наступательные действия оккупантов начались в октябре 2023 года.

Война в Украине

Сейчас, говорит эксперт, речь идет о новом этапе наступления. По его словам, российские оккупационные войска каждый день пытаются воспользоваться преимуществом в живой силе для продвижения на фронте. Протяженность фронта увеличилась и теперь превышает 930 км. Згурец говорит, создается впечатление, что оккупанты стремятся максимально использовать возможность, возникшую из-за задержки поставок американской военной помощи Украине.

По его словам, россияне используют артиллерию и живую силу для давления на украинскую оборону.

Военный эксперт подчеркнул, что российские войска продолжают реализовывать стратегию ползучего наступления. В частности, они с помощью артиллерии и живой силы пытаются прорвать оборону Украины. Поэтому, по оценкам военных экспертов и военно-политического руководства Украины, сейчас на фронте очень сложный период, подчеркнул Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе российским захватчикам удалось прорвать оборону украинских военных и захватить некоторые позиции на Торецком направлении. Эту информацию подтверждают как народные депутаты, так и военные аналитики. В частности, нардеп Роман Костенко сообщил, что враг действительно имеет успехи на Торецком направлении. При этом он подчеркнул, что враг пытается растянуть силы ВСУ и захватить основные логистические пути.



