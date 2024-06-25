logo

BTC/USD

61394.83

ETH/USD

3379.33

LTC/USD

71.66

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, какую стратегию используют оккупанты, чтобы максимально истощить ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какую стратегию используют оккупанты, чтобы максимально истощить ВСУ

Российские оккупанты используют стратегию ползучего наступления, чтобы максимально достичь своих целей, сказал в эфире Эспрессо военный эксперт Сергей Згурец

25 июня 2024, 20:57
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Военный аналитик Сергей Згурец сообщил, что российская армия продолжает применять тактику медленного продвижения по всей линии фронта в Украине. Он отметил, что наступательные действия оккупантов начались в октябре 2023 года.

Стало известно, какую стратегию используют оккупанты, чтобы максимально истощить ВСУ

Война в Украине

Сейчас, говорит эксперт, речь идет о новом этапе наступления. По его словам, российские оккупационные войска каждый день пытаются воспользоваться преимуществом в живой силе для продвижения на фронте. Протяженность фронта увеличилась и теперь превышает 930 км. Згурец говорит, создается впечатление, что оккупанты стремятся максимально использовать возможность, возникшую из-за задержки поставок американской военной помощи Украине.

По его словам, россияне используют артиллерию и живую силу для давления на украинскую оборону.

Военный эксперт подчеркнул, что российские войска продолжают реализовывать стратегию ползучего наступления. В частности, они с помощью артиллерии и живой силы пытаются прорвать оборону Украины. Поэтому, по оценкам военных экспертов и военно-политического руководства Украины, сейчас на фронте очень сложный период, подчеркнул Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе российским захватчикам удалось прорвать оборону украинских военных и захватить некоторые позиции на Торецком направлении. Эту информацию подтверждают как народные депутаты, так и военные аналитики. В частности, нардеп Роман Костенко сообщил, что враг действительно имеет успехи на Торецком направлении. При этом он подчеркнул, что враг пытается растянуть силы ВСУ и захватить основные логистические пути.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-rosiya-prodovzhue-realizovuvati-taktiku-povzuchogo-nastupu-zgurets
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости