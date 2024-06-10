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Стало известно, какую дорожную карту будут разрабатывать на саммите мира в Швейцарии

На саммите мира в Швейцарии будут разрабатывать дорожную карту движения к миру

сегодня, 13:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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В правительстве Швейцарии сообщили, что на Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня, зарегистрировались по состоянию на данный момент 90 государств и организаций.

Стало известно, какую дорожную карту будут разрабатывать на саммите мира в Швейцарии

Саммит мира

При этом официально подтверждено, что цель саммита заключается именно в определении "дорожной карты" движения к мирному процессу. При этом прикладное обсуждение будут иметь пункты, имеющие широкое международное внимание, то есть речь идет о безопасности и гуманитарных вопросах.

"Итак, можем констатировать две составляющие. Первая – ориентирована на конкретный результат. Вторая – на определение пути движения к миру и понимание справедливого мира",
– отметила политолог Олеся Яхно.

По ее словам, Украина ожидает результат по трем направлениям/пунктам. Первое – это свободное судоходство, то есть продовольственная безопасность. Второе – ядерная и энергетическая безопасность. Третье – обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

"Это как раз реалистичные цели. Ибо в продовольственной безопасности (которая напрямую зависит от судоходства), так же, как и в ядерной или энергетической безопасности, заинтересованы и те страны, которые не ввели санкции против РФ",
– отметила политолог.

Что касается реальности достижения мира, второй составляющей, говорит эксперт, все понимают, что это долгосрочный процесс. Но важно, чтобы он базировался на украинском подходе, то есть на международном праве.

Также, говорит Яхно, важно остановить дальнейшую агрессию России и не допустить навязывания российского варианта капитуляции, потому что это будет означать дальнейшую конфликтность во всем мире, и для этого как раз важно участие как можно большего количества стран в саммите мира, что продемонстрировало бы отвержение российских подходов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об истерике РФ перед саммитом мира.




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Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/pfbid0HR8yF1cVn8eDM4S81uQXUNaQgEAmRAXa4pte1sFsNSbDcz5yeiPqMAVG31rWxFYWl
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