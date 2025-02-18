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Стало известно, какой вопрос хотели решить американцы с россиянами в Эр-Рияде

Американская делегация в Эр-Рияде имела одну конкретную цель и хотела убедить россиян пойти на предложение Трампа

18 февраля 2025, 18:18
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Ткачик Олеся

Российские медиа активно раскручивали нарратив о "политической победе" диктатора Владимира Путина, однако прошедшая 18 февраля в Саудовской Аравии встреча представителей США и России была лишь консультационной, отметил в эфире Freedom русский политолог Александр Морозов.

Стало известно, какой вопрос хотели решить американцы с россиянами в Эр-Рияде

Переговоры о мире

По его словам, государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что переговоры в Эр-Рияде – это только старт предварительных консультаций, которые должны определить возможность и формат дальнейших переговоров. Так что говорить о каком-то прорыве в дипломатическом процессе пока рано. Более того, эксперт отметил, что даже эта встреча вызывает скептические оценки.

Поскольку в консультациях приняли участие только представители США и РФ, российская пропаганда продвигает тезис о том, что Украину и Европу отстранили от переговорного процесса. Однако это не соответствует действительности. США четко заявляют, что после предварительных консультаций Украина и ЕС обязательно примут участие в дальнейших переговорах.

Ключевой вопрос, который остается без ответа – готов ли Кремль завершить войну.

"Сейчас Дональд Трамп своими шагами создает для Путина некоторые возможности. То есть Трамп открыл дверь для Путина, но в эту дверь Путин пока не зашел. Потому что нет новых сведений о том, что Кремль готов к компромиссу. Есть та же позиция Кремля”, — отметил Морозов.

Среди главных требований Кремля – сохранение оккупированных украинских территорий и прекращение западной военной помощи Киеву. Впрочем, по мнению россиянина, США не готовы к таким уступкам. Эксперт считает, что, например, предложение Трампа о закреплении линии разграничения за текущей линией фронта в обмен на доступ к украинским природным ресурсам выглядит жестким и неприемлемым. Впрочем, по его мнению, США точно не согласятся на вариант, означающий поражение Украины.

Эксперт предположил, что США могли потребовать от РФ согласиться на прекращение огня, но неизвестно, согласится ли это Кремль. По его мнению, вопрос временного перемирия – реальная тема переговоров. Однако Путин не раз отказывался от таких инициатив, ведь Россия игнорировала все предложения по прекращению огня на Рождество или Пасху.

"Основная цель – достичь режима прекращения огня. Если это удастся, тогда можно будет перейти на следующий этап", – отметил Морозов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США готовы обсудить принадлежность территорий в обмен на мир в Украине.




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Источник: https://uatv.ua/uk/tramp-vidchynyv-dveri-dlya-putina-ale-toj-u-nyh-poky-shho-ne-zajshov-zustrich-ssha-i-rf-v-er-riyadi-prokomentuvav-politolog/
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