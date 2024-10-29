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Стало известно, какой процент территорий Украины оккупировала РФ: когда имела значительные успехи

Россия наиболее значимые успехи по захвату территорий имела в октябре этого года

сегодня, 17:07
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Ткачик Олеся

В октябре 2024 года российские войска захватили более 470 квадратных километров территории на востоке Украины, что свидетельствует об активном продвижении оккупантов в этом направлении, сообщает издание Welt.

Стало известно, какой процент территорий Украины оккупировала РФ: когда имела значительные успехи

Война в Украине

Основные боевые действия и продвижение оккупационных сил фиксируются вокруг Покровска в Донецкой области. Данные за октябрь показывают большие объемы захваченных территорий по сравнению с предыдущими месяцами: 477 квадратных километров в августе и 459 в сентябре.

По информации AFP, с начала октября российские войска увеличили контролируемую площадь на 478 квадратных километров, значительная часть которой также приходится на Донецкую область. В целом, с учетом ранее оккупированного Крыма и территорий Донбасса, Россия сейчас контролирует около 18,2% территории Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время враг активно наступает и имеет успехи на фронте потому, что изменилась парадигма войны, отметил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. То есть, говорит он, россияне четко определились в том, в чем они значительно сильнее ВСУ в этой войне. На основе этой оценки, говорит эксперт, захватчики наработали соответствующие изменения в своей стратегии по сравнению с ее начальным этапом. В том числе непосредственно в сфере планирования, организации и ведения боевых действий.

При этом он добавил, что ВСУ снова превратились в "мини-советскую армию", с жестким контролем и субординацией в боевом управлении, особенно в звене "батальон-бригада", с "планомерным" и "канонически советским" методом организации и ведения боевых. действий.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article254234982/Ukraine-Front-zusammengebrochen-Ukrainischer-Generalmajor-bestaetigt-massive-Probleme-in-Donezk.html
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