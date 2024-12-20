Россия привлекла сотни северокорейских солдат для атаки на позиции ВСУ в Курской области утром 15 декабря. Как сообщает The Times, штурм произошел в ясную погоду, без прикрытия темноты или заботы о безопасности солдат со стороны их командиров.

Войска КНДР

Северокорейские военные, одетые в зеленую форму русской армии, были замечены украинским беспилотником, когда они двигались по открытой заснеженной местности. Солдаты не пытались скрыться, что сделало их легкой целью для украинских минометчиков и пулеметчиков.

"Корейцы получили приказ, похожий на тот, что давали "вагнеровцам": "наступать или умереть". Для наших минометчиков это была идеальная цель. Я не могу сказать, все ли они погибли, но атака была остановлена довольно быстро", — рассказал офицер спецназовцев Виталий, ветеран битвы за Бахмут.

По данным Пентагона, в ходе этой атаки погибли сотни северокорейских солдат. В сети появились фотографии погибших на снегу, а также видео, на котором видно, как российский военный пытается сжечь лицо одного из мертвых солдат, вероятно, чтобы скрыть его этническую принадлежность.

Как отмечает The Times, в Курской области находится около 11 000 северокорейских военных, готовых к боевым действиям. Украинские военные дали им прозвище "звуки" — термин, заимствованный из фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Апокалипсис сегодня", описывающий ужасы войны во Вьетнаме.

Хотя существует предположение, что Россия может привлечь до 100 000 солдат из КНДР, пока нет признаков их мобилизации. Как отметил генерал-лейтенант Сергей Наев, для передислокации такого контингента требуется не менее трех месяцев. У ВСУ достаточно ресурсов, чтобы удерживать оборону в Курской области как минимум в течение месяца, а возможно, и дольше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны могут иметь проблемы из-за военных из КНДР.



