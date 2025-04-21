Стало известно, какой подарок Путину на 9 мая готовит ему армия РФ

Россия объявила так называемое пасхальное перемирие, однако по факту оно оказалось лишь временной паузой для перегруппировки сил, разминирования территорий и подготовки новых атак. Обстрелы не прекращались, а пропаганда подавала это как жест доброй воли, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Владимир Путин

"Противник готовил себе позиции для дальнейших наступательных действий. В частности, разбирал минные поля, налаживал логистику, где-то пополнялся, где-то отдыхал, где-то выдвигался на новые позиции, рассчитывая на то, что наши будут соблюдать перемирие и не будут открывать огонь. позиции и подготовиться к дальнейшим попыткам наступать на линии фронта", – объяснил эксперт.

Попович также предостерег о вероятном наступлении российских войск в направлении Константиновки Донецкой области. По его мнению, на Покровском направлении враг будет пытаться обойти город, чтобы продвинуться дальше.

Кроме того, по словам аналитика, в планах РФ выйти на административную границу с Днепропетровской областью. Эта задача, считает он, носит политический характер, и Москва будет всячески пытаться ее реализовать.

Также Попович предположил, что к 9 мая российская армия попытается подарить Путину "подарок", достигнув определенных результатов на фронте.

"На 9 мая очень интересный набор гостей будет на Красной площади в Москве. Как я понимаю, будет так называемый президент Буркина-Фасо, захвативший власть путём переворота. Я слышал из российских источников, что может быть "парадная коробка" из военнослужащих Вьетнама. Не исключаю, что и представители движения "Талибан" могут присутствовать на том, что мы можем присутствовать на встрече с представителями движения "Талибан". 9 мая Путину, захочется что-нибудь продемонстрировать”, — считает спикер.

Поэтому, по его мнению, полностью исключать вероятность наступления РФ в направлении Днепропетровщины нельзя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что май может стать наиболее сложным месяцем на фронте.



