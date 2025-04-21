Стало известно, какой подарок Путину на 9 мая готовит ему армия РФ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Россия объявила так называемое пасхальное перемирие, однако по факту оно оказалось лишь временной паузой для перегруппировки сил, разминирования территорий и подготовки новых атак. Обстрелы не прекращались, а пропаганда подавала это как жест доброй воли, рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Владимир Путин
Попович также предостерег о вероятном наступлении российских войск в направлении Константиновки Донецкой области. По его мнению, на Покровском направлении враг будет пытаться обойти город, чтобы продвинуться дальше.
Кроме того, по словам аналитика, в планах РФ выйти на административную границу с Днепропетровской областью. Эта задача, считает он, носит политический характер, и Москва будет всячески пытаться ее реализовать.
Также Попович предположил, что к 9 мая российская армия попытается подарить Путину "подарок", достигнув определенных результатов на фронте.
Поэтому, по его мнению, полностью исключать вероятность наступления РФ в направлении Днепропетровщины нельзя.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что май может стать наиболее сложным месяцем на фронте.
Новости