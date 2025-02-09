Стало известно, какой мирный план по войне в Украине будет представлен в марте

Для того чтобы провести мирные переговоры должно быть согласие двух сторон, говорит общественный деятель Валерий Пекарь. По его словам, Украина неоднократно указывала на то, что готова к таким переговорам, а вот согласия России до сих пор нет.

Война в Украине

По его словам, представители американской администрации несколько раз приглашали кремлевского диктатора Владимира Путина к переговорам и получали отказ, поскольку кремлевский диктатор убежден, что у него все хорошо. В частности, ему хватает на войну денег, техники и людей.

При этом эксперт предположил, что нужно сделать американскому президенту Дональду Трампу, чтобы принудить Путина к переговорам. Например, по его мнению, можно опустить цену на нефть, но такие действия требуют времени и успешных переговоров с собственными нефтяниками, не спешащими бурить для уменьшения собственных доходов, и ближневосточными лидерами, которым не понравились последние трамповские инициативы на Ближнем Востоке.

"Можно включить адские санкции, но это требует времени, а также усиление институций, которые будут их воплощать и перекрывать пути обхода, а такие институции в США сейчас под ударом. Можно дать Украине немало оружия, но это требует времени на производство и поставку, и еще больше времени пройдет между поступлением оружия и его реальным влиянием на политические решения в Кремле. Можно включить силу международных организаций, но это требует времени, а Трамп их разрушает вместо того, чтобы усиливать", — говорит Пекарь.

В конце концов, добавляет он, можно попросить помощи у Китая, но у Китая есть в США немалый список требований, и такие переговоры требуют времени и неприятных уступок.

То есть, подчеркивает эксперт, быстрых рычагов нет, и потому 24 часа превратились в 72, затем в 100 дней, потом в полгода.

"Обещают в марте представить мирный план, но не представят. Покажут большой пузырь, внутри которого пустота", — говорит Пекарь.

При этом он считает очень реальным сценарий, когда Трамп вообще отворачивается от войны в Европе (т.е. русско-украинской войны), опрокидывая всю ответственность на европейцев.

"Ему будет неприятно это сделать, потому что он надеялся выглядеть суперпереговорщиком и миротворцем исторического масштаба. Но лучше выйти из проигрышной игры, чем проиграть", – добавил эксперт.

Напомним, портал комментария рассказывал , что Трамп заявил, что имеет план, как завершить войну в Украине.



