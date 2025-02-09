Стало известно, какой мирный план по войне в Украине будет представлен в марте

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Ткачик Олеся
Для того чтобы провести мирные переговоры должно быть согласие двух сторон, говорит общественный деятель Валерий Пекарь. По его словам, Украина неоднократно указывала на то, что готова к таким переговорам, а вот согласия России до сих пор нет.
Война в Украине
По его словам, представители американской администрации несколько раз приглашали кремлевского диктатора Владимира Путина к переговорам и получали отказ, поскольку кремлевский диктатор убежден, что у него все хорошо. В частности, ему хватает на войну денег, техники и людей.
При этом эксперт предположил, что нужно сделать американскому президенту Дональду Трампу, чтобы принудить Путина к переговорам. Например, по его мнению, можно опустить цену на нефть, но такие действия требуют времени и успешных переговоров с собственными нефтяниками, не спешащими бурить для уменьшения собственных доходов, и ближневосточными лидерами, которым не понравились последние трамповские инициативы на Ближнем Востоке.
В конце концов, добавляет он, можно попросить помощи у Китая, но у Китая есть в США немалый список требований, и такие переговоры требуют времени и неприятных уступок.
То есть, подчеркивает эксперт, быстрых рычагов нет, и потому 24 часа превратились в 72, затем в 100 дней, потом в полгода.
При этом он считает очень реальным сценарий, когда Трамп вообще отворачивается от войны в Европе (т.е. русско-украинской войны), опрокидывая всю ответственность на европейцев.
Напомним, портал комментария рассказывал , что Трамп заявил, что имеет план, как завершить войну в Украине.
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