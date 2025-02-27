Стало известно, какого основного преимущества на фронте ВСУ лишили окупантов

Вооруженные силы Украины нашли эффективный способ противодействия российским корректированным авиационным бомбам (КАБ), которые до этого представляли серьезную угрозу. Благодаря новейшим украинским радиолокационным средствам борьбы, эти бомбы больше не наносят такого вреда, как раньше. Об этом пишет Forbes.

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Отмечается, что российские войска все еще используют КАБы на фронте, но теперь эти боеприпасы уже не столь эффективны. Основной причиной этого являются проблемы с коррекцией с помощью спутниковых систем, поскольку украинские специалисты успешно применяют радиоэлектронную борьбу (РЭБ).

"Эти планирующие бомбы больше не могут синхронизироваться со спутниковой сетью ГЛОНАСС... Без постоянного соединения для коррекции бомбы отклоняются от курса и взрываются безопаснее на полях", — объясняет военный аналитик Дэвид Акс.

Как отмечают российские военные корреспонденты, теперь для достижения одной цели враг вынужден запускать "восемь или даже 16 таких бомб".

Хотя КАБы относительно дешевы (каждая стоит около 25 тысяч долларов), сбрасывающие их самолеты значительно дороже.

"Для того, чтобы поразить одну цель, запускать четыре самолета — это рискованно и неэффективно для военно-воздушных сил России, имеющих около тысячи современных самолетов и уже потерявших 120 из них в боях в Украине", — отметил Акс.

Кроме того, украинские системы РЭБ значительно усложнили работу российских беспилотников, заставив агрессора перейти на более дорогие оптоволоконные БПЛА.

Портал "Комментарии" писал, что каждый день Харьковщина подвергается враждебным авиационным атакам. Во время одной из них, произошедшей 8 октября, 500-килограммовая бомба упала на частный двор в селе Черкасская Лозовая Харьковского района и только чудом не взорвалась. Она ударилась о стену дома, причинив повреждение, и вошла в грунт.