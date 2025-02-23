Стало известно, какое соглашение в США считают перспективным для завершения войны

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Кречмаровская Наталия
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф рассказал, на каких условиях может быть завершена война в Украине.
Фото портал "Комментарии"
По его мнению, "Стамбульское протокольное соглашение" может стать ориентиром для мирного соглашения между Россией и Украиной. США якобы уже очень близко подошли к тому, чтобы подписать что-то, пишет издание “РБК-Украина”.
При этом спецпосланник Трампа подчеркнул, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".
Напомним, что представители команды президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", демонстрируют некоторую приверженность России. К тому же, стороны уже начали переговоры и отмечается, что отсутствие на переговорах украинской делегации было общим желанием РФ и США.
Очередное заявление, оправдывающее Россию, сделал специальный посланник Стив Виткофф. По его словам, Россию не обязательно винить в разжигании войны в Украине, пишет издание Politico.
“Войны не нужно было – ее спровоцировали. Это не обязательно означает, что это было спровоцировано россиянами”, – сказал Виткофф в воскресенье в программе CNN State of the Union.
Виткофф, как пишет издание, предположил, что причиной войны стало желание Украины присоединиться к НАТО.
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