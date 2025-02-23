Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Виткофф рассказал, на каких условиях может быть завершена война в Украине.

Фото портал "Комментарии"

По его мнению, "Стамбульское протокольное соглашение" может стать ориентиром для мирного соглашения между Россией и Украиной. США якобы уже очень близко подошли к тому, чтобы подписать что-то, пишет издание “РБК-Украина”.

"Мы подошли очень близко к тому, чтобы что-то подписать", — заверил Виткофф.

При этом спецпосланник Трампа подчеркнул, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент (Трамп, – ред.) делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру – это уступки и достижения консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", — сказал Виткофф.

Напомним, что представители команды президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", демонстрируют некоторую приверженность России. К тому же, стороны уже начали переговоры и отмечается, что отсутствие на переговорах украинской делегации было общим желанием РФ и США.

Очередное заявление, оправдывающее Россию, сделал специальный посланник Стив Виткофф. По его словам, Россию не обязательно винить в разжигании войны в Украине, пишет издание Politico.

“Войны не нужно было – ее спровоцировали. Это не обязательно означает, что это было спровоцировано россиянами”, – сказал Виткофф в воскресенье в программе CNN State of the Union.

Виткофф, как пишет издание, предположил, что причиной войны стало желание Украины присоединиться к НАТО.



