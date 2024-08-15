Стало известно, каких переговоров о мире хочет Украина: когда на них пойдет Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет мира, потому что его ресурсы ограничены и постепенно иссякают, как технические, так и экономические с человеческими, считает политолог Юрий Богданов. О перегретой российской экономике Набиуллина взывает уже напрямую, добавил он.

Переговоры Украины и РФ

При этом эксперт считает, что Путину для сохранения собственного режима и возможности перевести страну с военных рельсов на относительно мирные нужны два условия: фиксация политической победы – чтобы война не была напрасной. При этом вторым условием является снятие санкций и выход из состояния ограниченной изоляции, чтобы можно было нормализовать экономику.

"Достичь этих двух целей одновременно можно только если Украина де-факто капитулирует: признает утраченные территории и уступит еще не оккупированные Запорожье, Краматорск, Херсон, согласится на унизительный нейтральный статус и станет буфером, который потом рухнет в орбиту Путина. Даже без войны", – говорит эксперт.

Именно поэтому, добавляет он, Путину нужно, чтобы либо Украина упала и не сумела продолжить войну, либо чтобы Запад нажал на Украину и заставил ее подписать капитуляцию.

"На это Путин и его военная, дипломатическая, пропагандистская машины работали. Использовалась нормальная комбинация давления на фронте в условиях кризиса западных поставок (которую начали преодолевать только сейчас), террора в тылу и интенсивных информационных атак. Помощь, наконец, уехала, мобилизация масштабировалась, а интенсивная атака изменой со всех фронтов не достигла цели". – считает политолог.

При этом Богданов отметил, что наступление ВСУ в Курской области наглядно продемонстрировало какие переговоры хочет Украина: как минимум равноправных.

"Ибо, чтобы Путин или его преемники пошли на справедливый мир, он должен бояться проиграть или фактически проиграть. Для него поражение – это, в первую очередь, о политике. А это возможно только когда либо ситуация на фронте для ВС РФ становится угрожающей и только высокие политические риски для Путина, либо когда потенциал ВС РФ истощается настолько, что продолжать войну для России будет невозможно. Тогда экономическая, социальная, политическая устойчивость режима будет поставлена под вопрос", — заявил эксперт.

При этом он убежден, что этот момент реально может наступить совершенно внезапно для всех.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко в очередной раз призвал Россию и Украину провести мирные переговоры и завершить войну.



