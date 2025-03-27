Стало известно, какие угрозы несет Украине быстрый мир от Трампа

Американские чиновники стремятся добиться прекращения огня между Украиной и Россией в течение первых 100 дней президентства Дональда Трампа. Однако, как отмечает The Economist, это может иметь опасные последствия.

Зеленский и Трамп

Издание подчеркнуло, что скорейшее заключение соглашения может означать уступки в пользу Москвы и уменьшение поддержки Украины со стороны США. Американская разведка считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин заинтересован в затягивании конфликта в надежде на улучшение ситуации для России на фронте. Сам Трамп ранее признавал, что Кремль использует тактику затягивания времени.

Россия пытается убедить Вашингтон не учитывать опасения Киева и европейских союзников, действуя в собственных интересах. В то же время Украина отмечает недобросовестность Москвы в переговорах, а Владимир Зеленский опасается подписания соглашения, которое может навредить стране.

Журналисты напомнили, что 11 марта США и Украина призвали к немедленному и безусловному прекращению огня на 30 дней, однако 18 марта Россия сузила это предложение, ограничив его прекращением авиаударов по энергетическим объектам и судоходству в Черном море.

Когда 25 марта США объявили о соглашении по безопасности судоходства, его сразу же поставили под сомнение. Дело в том, что Москва потребовала подключения своего государственного банка к системе SWIFT, однако в ЕС заявили, что этого не будет, пока Россия не прекратит войну.

Украинские и европейские чиновники озабочены тем, что Вашингтон может ослабить санкционное давление на Россию без значительных уступок с ее стороны. Белый дом рассматривает возможность помочь РФ восстановить доступ к мировым рынкам для экспорта продовольствия и удобрений, а также снизить расходы на морское страхование.

При этом Украина сталкивается с ограничениями в поставках оружия и разведданных со стороны США, в то время как Россия получает более выгодные условия. Американские чиновники даже обсуждают потенциальное признание аннексированных территорий РФ, отказ Украины во вступлении в НАТО и ослабление санкций, что вызывает значительную тревогу среди украинских и европейских партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на повестке дня остается только путинский сценарий прекращения войны.



