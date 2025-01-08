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Стало известно, какие территории РФ хочет захватить до инаугурации Трампа

Россияне пойдут в наступление по всему фронту, следует ожидать кровопролитных боев

8 января 2025, 13:09 comments1085
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Ткачик Олеся

2025 год начался с битвы за благосклонность новоизбранного президента США Дональда Трампа, отметил политолог, военный Виктор Андрусив. По его словам, Украина и РФ будут сражаться за то, чтобы выглядеть максимально успешно к моменту инаугурации.

Стало известно, какие территории РФ хочет захватить до инаугурации Трампа

Оккупанты

"Для орков важнее всего добиться успехов, которые должны красноречиво подтверждать, что их не победить. С этой целью я ожидаю, что они начнут операции по всему фронту: от Курска до Херсона. Большинство из них будут отвлекающими, но эта активность должна симитировать значительный масштаб и возможности орков продолжать до полной победы", — считает политолог.

При этом он убежден, что Силы обороны будут контратаковать с целью показать, что Украина не проиграет войну.

"И их, и наши контрудары будут очень кровопролитными, но особых успехов никто не покажет. Орки продолжат откусывать село за селом, мы будем где-то отбрасывать их и отступать. Задача для орков начать бои за Покровск и выйти на границу Днепровской области к инаугурации", — отметил Андрусив.

Впрочем, по его словам, Украина входит в 2025 год достаточно стабильно. Несмотря на шквал негативных новостей, последние решения Джо Байдена является положительны, там хотят отправить Киеву кучу оружия и запасов.

"Финансовая и экономическая помощь Запада позволяет нам пройти первую половину года вообще без проблем. Это очень важно, поскольку уменьшает возможность Трампа необоснованно давить на нас, и соответственно дает нам время для формирования лучшей повестки дня", — отметил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп начинает свою пиар-игру, и первой публичной "жертвой" становится перспектива Украины в НАТО.




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Источник: https://t.me/c/1688526359/2095
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