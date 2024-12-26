Стало известно, какие сюрпризы готовит Украина РФ по случаю инаугурации Трампа

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Ткачик Олеся
Россияне в вопросе проведения переговоров с Украиной попали в собственную ловушку, отметил в интервью Главреду политолог Тарас Загородний.
Дональд Трамп
Но, по его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин захочет получить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе, а новоизбранный президент Дональд Трамп точно спросит – на каком основании?
При этом он предполагает, что Украина, вероятно, готовит сюрпризы России по случаю инаугурации Трампа.
При этом, по его словам, все это время Путин будет выдвигать все новые и новые условия, поэтому, как бы им ни хотелось, США, вероятно, будут вынуждены вернуться в "план Помпео" по усилению Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в 2025 году, отметил политолог Тарас Загородний. Впрочем, добавляет он, американцы говорят о том, что ситуацию с войной в Украине можно будет изменить в ближайшие несколько месяцев.
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