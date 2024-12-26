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Стало известно, какие сюрпризы готовит Украина РФ по случаю инаугурации Трампа

России следует ждать определенных сюрпризов от Украины до инаугурации Трампа

26 декабря 2024, 14:27 comments2140
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Ткачик Олеся

Россияне в вопросе проведения переговоров с Украиной попали в собственную ловушку, отметил в интервью Главреду политолог Тарас Загородний.

Стало известно, какие сюрпризы готовит Украина РФ по случаю инаугурации Трампа

Дональд Трамп

"Они считают украинские власти нелегитимными, Путин призывает Зеленского пойти на выборы, но с кем они собирались говорить?! Понятно, что идеальным вариантом для США была бы встреча с американцами и двусторонние переговоры по Украине", – говорит политолог.

Но, по его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин захочет получить сферу влияния в Центральной и Восточной Европе, а новоизбранный президент Дональд Трамп точно спросит – на каком основании?

"Путин хочет, чтобы Украина отдала РФ Запорожье, Херсон и Донецкую область, но из чего вдруг – армия не разбита. Да, отступает, тяжело, но не разбита, а удары по территории РФ стали ежедневными, о чем еще в прошлом году украинцы и мечтать не могли", – отметил политолог.

При этом он предполагает, что Украина, вероятно, готовит сюрпризы России по случаю инаугурации Трампа.

"Украина, вероятно, может готовить что-то "интересное" для РФ к инаугурации Трампа – не исключаю, что это могут быть, например, Приднестровье и Брянская область", – считает Загородний.

При этом, по его словам, все это время Путин будет выдвигать все новые и новые условия, поэтому, как бы им ни хотелось, США, вероятно, будут вынуждены вернуться в "план Помпео" по усилению Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в 2025 году, отметил политолог Тарас Загородний. Впрочем, добавляет он, американцы говорят о том, что ситуацию с войной в Украине можно будет изменить в ближайшие несколько месяцев.





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Источник: https://glavred.net/interview/prognoz-na-2025-god-dlya-ukrainy-zagorodniy-o-syurprizah-ot-vsu-i-peregovorah-s-rf-10624868.html?_gl=1*1e0xpuq*_ga*MTY5NzA0MTU5MS4xNzIwMTc0MzIw*_ga_GTZ11TXQEP*MTczNTIwMDkyMS4xMTAyLjEuMTczNTIwMTAxNC4zMC4wLjA.*_ga_XPHWQKG4FQ*MT
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