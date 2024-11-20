Стало известно, какие посольства не побоялись угроз РФ и продолжили работу в Киеве

Ряд посольств иностранных государств в Украине временно прекратил свою работу из-за возможного массированного обстрела со стороны России, который якобы ожидается 20 ноября.

Ракетный удар

Первым о закрытии сообщило посольство США, согласно которому подобные решения приняли дипломатические представительства Италии, Испании, Греции и Казахстана. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что массированные атаки являются реальностью для украинцев уже почти три года. В МИДе призвали иностранных партнеров реагировать на угрозы взвешенно, как это происходило в течение предыдущих 1000 дней, без дополнительной паники, пишет Tagesschau.

Впрочем, по информации издания, не все дипломатические миссии прекратили работу. К примеру, посольство Германии продолжает свою деятельность с определенными ограничениями. Представители учреждения отметили, что внимательно следят за ситуацией, поддерживают связь с партнерами и готовы оперативно реагировать на изменения.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что польские дипломаты остаются на службе, несмотря на повышенный риск ударов по Киеву. Он подчеркнул, что это демонстрирует солидарность Польши с Украиной, ведущей борьбу за свою свободу.

Между тем посольство США отметило, что вероятный обстрел не имеет отношения к ядерным угрозам Кремля. В Центре противодействия дезинформации подтвердили готовность российских войск к массированной атаке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из-за угрозы масштабных ракетных ударов посольства Испании, Италии и Греции в Украине временно прекращает свою деятельность. Этот шаг отражает ужесточение мер безопасности для защиты работников и граждан. Ранее аналогичное решение приняло посольство США, призвав своих соотечественников к бдительности.



