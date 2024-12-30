Стало известно, какие подразделения не справятся без мобилизации 18-25-летних

Как отметил военный Александр Карпьюк, лично он позволил бы мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По его словам, нужно признать, что в Украине армия 40+ .

Мобилизация в Украине

"Если мы планируем развивать направление дронов, то нужны молодые, технически развитые люди, которые смогут подобрать опыт и умножить его в будущем, добавив свои решения, которые для людей нашего возраста могут быть неочевидными", — отметил военный.

По его мнению, из взрослого мужика сделать фпвишника, мягко говоря, сложно.

"Если же 40+ , да еще без знаний английского, да с консервативным складом ума — то это вообще боль. А напоминаю, что подразделения БПЛА сейчас не укомплектованы", – добавил военный.

Поэтому, по его словам, он позволил бы мобилизацию 18-25-летних на должности пилотов, операторов Дельты, и другие, где сорокалетние уже не тянут техническую составляющую. Нужна молодая кровь для этого, добавил Карпьюк.

"В противном случае неизвестно, чем государство планирует заполнить штат подразделений БПЛА, которые оно сейчас клепает со скоростью клонирования Джанго Фетта в атаке клонов. Потому что мужики 40-50 лет в большинстве своем под эти должности малоэффективны", — подчеркнул военный.

По его словам, мобилизация должна проходить под реалии фронта.

"Уже оттянули когда-то нужную мобилизацию, и вот результат. Валить за границу лучше мобилизации, чем от п*гдогов, которые уже заходят в Днепр. Потому приоритет должен быть на сохранении страны в первую очередь", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский снова выступил против снижения призывного возраста. Его основной довод заключается в том, что не нужно компенсировать недостаток оружия и подготовки молодостью солдат. Такую позицию подверг критике военный Юрий Касьянов.





