Стало известно, какая тактика Зеленского в работе с Западом уже не работает

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Европейцы, американцы и граждане других государств, а также их лидеры, к сожалению, уже давно привыкли к войне в Украине. Именно поэтому, считает политолог Максим Яли, тактика президента Владимира Зеленского "давить на эмоции", уже не работает.
Владимир Зеленский
По его словам, в войне "в долгую" важен холодный разум и трезвый расчёт, а также адекватная оценка собственных возможностей и неукоснительная реализация запланированных действий.
По его словам, чтобы требовать от партнёров большей помощи, нужно демонстрировать эффективность в распоряжении уже предоставленных ресурсов. Плюс ко всему этому, добавляет эксперт, должна также быть и нулевая толерантность к коррупции.
При этом эксперт подчеркивает, что ситуация, тем более в войне с противником, гораздо превосходящим в ресурсах, без адекватной поддержки со стороны партнёров может очень быстро стать ещё хуже.
Эксперт добавил, что всегда больно, когда рушатся иллюзии, но цепляться за иллюзорный мир, когда реальность вокруг уже совсем иная — худшее из возможных решений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден начал торги с Путиным.
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