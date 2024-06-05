Стало известно, какая тактика Зеленского в работе с Западом уже не работает

Европейцы, американцы и граждане других государств, а также их лидеры, к сожалению, уже давно привыкли к войне в Украине. Именно поэтому, считает политолог Максим Яли, тактика президента Владимира Зеленского "давить на эмоции", уже не работает.

Владимир Зеленский

По его словам, в войне "в долгую" важен холодный разум и трезвый расчёт, а также адекватная оценка собственных возможностей и неукоснительная реализация запланированных действий.

"Это — уже состязание государственных машин и госаппаратов. Плюс мобилизация всего общества, которое должно быть уверенно в реализуемости поставленных целей и задач. Тут уже одной веры недостаточно. И "верхи" должны показывать пример "низам", - считает Яли.

По его словам, чтобы требовать от партнёров большей помощи, нужно демонстрировать эффективность в распоряжении уже предоставленных ресурсов. Плюс ко всему этому, добавляет эксперт, должна также быть и нулевая толерантность к коррупции.

"Так что на любые резкие высказывания в сторону западных лидеров, те могут предоставить столько контраргументов с доказательствами, что образ Зеленского как "лидера самой демократичной страны в Европе " резко потускнеет. И если он не остановится, то именно это и произойдёт рано или поздно", — считает политолог.

При этом эксперт подчеркивает, что ситуация, тем более в войне с противником, гораздо превосходящим в ресурсах, без адекватной поддержки со стороны партнёров может очень быстро стать ещё хуже.

"И именно на это совсем не тонко намекали в Конгрессе США ему почти полгода. Но намёк, судя по всему, понят не был", - отметил Яли.

Эксперт добавил, что всегда больно, когда рушатся иллюзии, но цепляться за иллюзорный мир, когда реальность вокруг уже совсем иная — худшее из возможных решений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден начал торги с Путиным.



