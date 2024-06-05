logo

BTC/USD

70746.58

ETH/USD

3793.24

LTC/USD

84.58

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, какая тактика Зеленского в работе с Западом уже не работает
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какая тактика Зеленского в работе с Западом уже не работает

Тактика Владимира Зеленского «давить на эмоции» уже перестала работать, считает политолог Максим Яли, поскольку к войне уже привыкли, и она уже не вызывает тех эмоций, который были раньше

сегодня, 12:50
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Европейцы, американцы и граждане других государств, а также их лидеры, к сожалению, уже давно привыкли к войне в Украине. Именно поэтому, считает политолог Максим Яли, тактика президента Владимира Зеленского "давить на эмоции", уже не работает.

Стало известно, какая тактика Зеленского в работе с Западом уже не работает

Владимир Зеленский

По его словам, в войне "в долгую" важен холодный разум и трезвый расчёт, а также адекватная оценка собственных возможностей и неукоснительная реализация запланированных действий.

"Это — уже состязание государственных машин и госаппаратов. Плюс мобилизация всего общества, которое должно быть уверенно в реализуемости поставленных целей и задач. Тут уже одной веры недостаточно. И "верхи" должны показывать пример "низам",
- считает Яли.

По его словам, чтобы требовать от партнёров большей помощи, нужно демонстрировать эффективность в распоряжении уже предоставленных ресурсов. Плюс ко всему этому, добавляет эксперт, должна также быть и нулевая толерантность к коррупции.

"Так что на любые резкие высказывания в сторону западных лидеров, те могут предоставить столько контраргументов с доказательствами, что образ Зеленского как "лидера самой демократичной страны в Европе " резко потускнеет. И если он не остановится, то именно это и произойдёт рано или поздно",
— считает политолог.

При этом эксперт подчеркивает, что ситуация, тем более в войне с противником, гораздо превосходящим в ресурсах, без адекватной поддержки со стороны партнёров может очень быстро стать ещё хуже.

"И именно на это совсем не тонко намекали в Конгрессе США ему почти полгода. Но намёк, судя по всему, понят не был",
- отметил Яли.

Эксперт добавил, что всегда больно, когда рушатся иллюзии, но цепляться за иллюзорный мир, когда реальность вокруг уже совсем иная — худшее из возможных решений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден начал торги с Путиным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Lbot5qkawE1gzp6AgzjuUxZxHF1qvhbvxPY4ssA3VrATzVGuJYS6gQMqRSJJPDm4l&id=100004292079149
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 12:24

Божевільний Фюрер.


Новости

Все новости