Стало известно, как заставить партнеров предоставить Украине больше систем ПВО

Российские захватчики не прекращают террористические атаки на Украину, нанося удары, в первую очередь, по гражданской инфраструктуре, городам, энергетике. Как считает Петр Олещук, происходит это потому, что у Украины не хватает на все средств ПВО.

ЗРК Patriot

При этом, как подчеркивает политолог, этих систем ПВО достаточно у партнеров Украины, но которые, пока, никто Киеву предоставлять не спешит. В частности, напоминает эксперт, недавно президент Владимир Зеленский на встрече в формате "Рамштайн" подчеркивал, что российские оккупанты готовятся к новой наступательной операции, и чтобы ее сорвать – нужно вовремя получить именно то оружие, которое необходимо. Например, Украине нужно не менее 7 систем "Patriot".

"Это тот минимум, который есть у партнеров, но те не спешат давать Украине. Хотя еще недавно на Ближнем Востоке они демонстрировали качественно иной уровень решительности в защите других партнеров",

– подчеркнул политолог.

Итак, говорит Олещук, у Украины недостаточно систем ПВО, и пока партнеры все думают над тем, как ее усилить. Сколько они будут думать, искать возможности, проводить переговоры, обмениваться мнениями – неизвестно.

"Но мы знаем, что делать это они могут очень долго",

– добавил эксперт.

Однако, по его словам, есть и другой метод – "альтернативного ПВО".

"Это просто наносить симметричные и болезненные удары по россиянам в ответ на удары по Украине. Главное, что эти удары должны быть действительно чувствительными, чтобы враг видел проблему. И лучшей кандидатуры, чем НПЗ, здесь сложно найти. НПЗ, мощные предприятия, принадлежащие "большой семье бункерного деда", все то, что приносит врагам большие доходы — все это должно попадать под удары постоянно. Особенно, в условиях, когда они не перестают бить по Украине",

– считает Олещук.

По его словам, правда в том, что у Украины нет выбора. Если же партнеры хотят, чтобы Украина этого не делала, то есть альтернатива – предоставить наконец самолеты и дополнительные системы ПВО.

"Как только мы сможем утвердить подобное мнение среди широких масс, то и разговоры о защите украинского воздушного пространства будут гораздо интереснее. Но до этого момента еще достаточно много работы",

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США не поощряют Украину наносить удары вне ее территорий.