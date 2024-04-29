Стало известно, как заставить партнеров предоставить Украине больше систем ПВО

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Ткачик Олеся
Российские захватчики не прекращают террористические атаки на Украину, нанося удары, в первую очередь, по гражданской инфраструктуре, городам, энергетике. Как считает Петр Олещук, происходит это потому, что у Украины не хватает на все средств ПВО.
ЗРК Patriot
При этом, как подчеркивает политолог, этих систем ПВО достаточно у партнеров Украины, но которые, пока, никто Киеву предоставлять не спешит. В частности, напоминает эксперт, недавно президент Владимир Зеленский на встрече в формате "Рамштайн" подчеркивал, что российские оккупанты готовятся к новой наступательной операции, и чтобы ее сорвать – нужно вовремя получить именно то оружие, которое необходимо. Например, Украине нужно не менее 7 систем "Patriot".
Итак, говорит Олещук, у Украины недостаточно систем ПВО, и пока партнеры все думают над тем, как ее усилить. Сколько они будут думать, искать возможности, проводить переговоры, обмениваться мнениями – неизвестно.
Однако, по его словам, есть и другой метод – "альтернативного ПВО".
По его словам, правда в том, что у Украины нет выбора. Если же партнеры хотят, чтобы Украина этого не делала, то есть альтернатива – предоставить наконец самолеты и дополнительные системы ПВО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США не поощряют Украину наносить удары вне ее территорий.
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