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Стало известно, как заставить партнеров предоставить Украине больше систем ПВО

Партнеры Украины до сих пор не спешат предоставить Киеву дополнительные системы ПВО, чтобы защититься от террористических ударов. Именно поэтому, считает политолог Петр Олещук, нужно и дальше уничтожать экономику РФ с помощью дроновых атак

сегодня, 20:41
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики не прекращают террористические атаки на Украину, нанося удары, в первую очередь, по гражданской инфраструктуре, городам, энергетике. Как считает Петр Олещук, происходит это потому, что у Украины не хватает на все средств ПВО.

Стало известно, как заставить партнеров предоставить Украине больше систем ПВО

ЗРК Patriot

При этом, как подчеркивает политолог, этих систем ПВО достаточно у партнеров Украины, но которые, пока, никто Киеву предоставлять не спешит. В частности, напоминает эксперт, недавно президент Владимир Зеленский на встрече в формате "Рамштайн" подчеркивал, что российские оккупанты готовятся к новой наступательной операции, и чтобы ее сорвать – нужно вовремя получить именно то оружие, которое необходимо. Например, Украине нужно не менее 7 систем "Patriot".

"Это тот минимум, который есть у партнеров, но те не спешат давать Украине. Хотя еще недавно на Ближнем Востоке они демонстрировали качественно иной уровень решительности в защите других партнеров",
– подчеркнул политолог.

Итак, говорит Олещук, у Украины недостаточно систем ПВО, и пока партнеры все думают над тем, как ее усилить. Сколько они будут думать, искать возможности, проводить переговоры, обмениваться мнениями – неизвестно.

"Но мы знаем, что делать это они могут очень долго",
– добавил эксперт.

Однако, по его словам, есть и другой метод – "альтернативного ПВО".

"Это просто наносить симметричные и болезненные удары по россиянам в ответ на удары по Украине. Главное, что эти удары должны быть действительно чувствительными, чтобы враг видел проблему. И лучшей кандидатуры, чем НПЗ, здесь сложно найти. НПЗ, мощные предприятия, принадлежащие "большой семье бункерного деда", все то, что приносит врагам большие доходы — все это должно попадать под удары постоянно. Особенно, в условиях, когда они не перестают бить по Украине",
– считает Олещук.

По его словам, правда в том, что у Украины нет выбора. Если же партнеры хотят, чтобы Украина этого не делала, то есть альтернатива – предоставить наконец самолеты и дополнительные системы ПВО.

"Как только мы сможем утвердить подобное мнение среди широких масс, то и разговоры о защите украинского воздушного пространства будут гораздо интереснее. Но до этого момента еще достаточно много работы",
– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США не поощряют Украину наносить удары вне ее территорий.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KXeVWmKniSkaKJ4RcZ5LvTZPNmFG1gEvCffqKUMoepyEq95nbPQfzvh1ysfkjpgFl&id=100000541433652
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