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Ткачик Олеся
На сегодняшний день наиболее важной задачей для президента Владимира Зеленского является переложить ответственность за неизбежный провал утопического плана прекращения войны имени Трампа-Маска на кремлевского диктатора Владимира Путина, считает российский оппозиционер Игорь Эйдман.
Дональд Трамп
И, напротив, добавляет он, необходимо не дать Путину возможности обвинить Украину в провале "мирных усилий" Трампа. По его мнению, патологические нарциссы Дональд Трамп и Илон Маск должны обидеться на Путина, который явно не оценит их "гениальный" мирный план и в очередной раз выкатит новый ультиматум.
По его мнению, в этой ситуации нарцисс-Трамп, возомнивший себя чуть ли не посланником бога на земле, может возмутиться и попытаться продемонстрировать свою крутизну, поставив Путина на место.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле опровергли информацию о том, что Трамп имел телефонный разговор с Путиным. Кроме того, спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ и дальше будет проводить "специальную военную операцию" до тех пор, пока не достигнет "всех поставленных целей".
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