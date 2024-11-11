Стало известно, как заставить «нарцисса» Трампа поддержать Украину, а не РФ

На сегодняшний день наиболее важной задачей для президента Владимира Зеленского является переложить ответственность за неизбежный провал утопического плана прекращения войны имени Трампа-Маска на кремлевского диктатора Владимира Путина, считает российский оппозиционер Игорь Эйдман.

Дональд Трамп

И, напротив, добавляет он, необходимо не дать Путину возможности обвинить Украину в провале "мирных усилий" Трампа. По его мнению, патологические нарциссы Дональд Трамп и Илон Маск должны обидеться на Путина, который явно не оценит их "гениальный" мирный план и в очередной раз выкатит новый ультиматум.

"Такая игра потребует от украинской дипломатии утонченного мастерства. Придется, наверное, "включить дурака" и делать вид, что воспринимаешь план Трампа всерьез, чтобы заставить именно Путина от него отказаться и фактически послать подальше американского президента", — говорит Эйдман.

По его мнению, в этой ситуации нарцисс-Трамп, возомнивший себя чуть ли не посланником бога на земле, может возмутиться и попытаться продемонстрировать свою крутизну, поставив Путина на место.

"По сути это единственный шанс на продолжение (и, чем черт не шутит, на усиление) американской помощи Украине. И он вполне реален, если дипломатическая игра с Трампом будет очень искусной, учитывающей манию величия, обидчивость и злопамятность американского президента", — подчеркнул Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле опровергли информацию о том, что Трамп имел телефонный разговор с Путиным. Кроме того, спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ и дальше будет проводить "специальную военную операцию" до тех пор, пока не достигнет "всех поставленных целей".



