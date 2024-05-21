Стало известно, как власти блокируют бронирование работников оборонных предприятий

Минстратегпром сообщило, что список предприятий, которые могут получить статус критически важных для нашей обороны (производят дроны, РЭБы, броневики, минометы и т.п.), и сотрудники которых теперь смогут получить бронь, расширен.

Изготовление дрона

Однако, как заявил военный Юрий Касьянов, кроме слов и красивых заявлений нет ничего, ведь все как не работало, так и не работает до сих пор.

Дело в том, говорит эксперт, что получение гособоронзаказа не означает, что работники предприятия автоматически получат бронь от мобилизации. Именно поэтому, добавил он, работники военкоматов охотно забирают сотрудников оборонных компаний, которые работают легально, и списки которых предприятие подает в ТЦК.

По словам Касьянова, процедура бронирования выглядит следующим образом. Сразу после того, как предприятие получило госзаказ, оно обращается в Минстратегпром, либо в Миноборону, либо в Минцифру – в зависимости от того, кто курирует этот заказ, чтобы получить статус "критически важного производства". Однако чтобы получить такой статус, нужно ждать месяц, а то и два. Более того, подчеркивает военный, даже этот статус не означает автоматической брони для работников – военкоматы их забирают.

"Потом со статусом "критически важного", со списками работников на бронирование нужно бежать в Генштаб (по старой процедуре), или в Минобороны – за новой. В Генштабе ранее документы лежали месяцами, а процедуру для Минобороны еще не выписали, хотя постановление правительства о передаче полномочий по рассмотрению списков бронирования есть. А процедуры нет. И военкоматы снова забирают работников, которые делают дроны",

– рассказал Касьянов.

После того, как списки работников были согласованы, предприятие обращается в Минэкономики, чтобы они издали приказ о бронировании. Дальше остается ждать, когда выпишут всем бумажки, и приказ дойдет до военкома.

"За все это время, пока предприятие получает законную бронь на работников, их уже всех заберут в окопы – программистов, электронщиков, конструкторов, пайщиков, сборщиков – госконтракт на производство дронов не выполняют, войска не получают дроны, зато чиновникам хорошо",

– добавил военный.

По его словам, бронь должна быть автоматической по факту выполнения заказов в интересах обороны страны. Вся остальная бумажная шелуха – это вредительство, саботаж и диверсия, подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, когда брони от мобилизации смогли получить работники букмекерской конторы.