Стало известно, как власти блокируют бронирование работников оборонных предприятий

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Ткачик Олеся
Минстратегпром сообщило, что список предприятий, которые могут получить статус критически важных для нашей обороны (производят дроны, РЭБы, броневики, минометы и т.п.), и сотрудники которых теперь смогут получить бронь, расширен.
Изготовление дрона
Однако, как заявил военный Юрий Касьянов, кроме слов и красивых заявлений нет ничего, ведь все как не работало, так и не работает до сих пор.
Дело в том, говорит эксперт, что получение гособоронзаказа не означает, что работники предприятия автоматически получат бронь от мобилизации. Именно поэтому, добавил он, работники военкоматов охотно забирают сотрудников оборонных компаний, которые работают легально, и списки которых предприятие подает в ТЦК.
По словам Касьянова, процедура бронирования выглядит следующим образом. Сразу после того, как предприятие получило госзаказ, оно обращается в Минстратегпром, либо в Миноборону, либо в Минцифру – в зависимости от того, кто курирует этот заказ, чтобы получить статус "критически важного производства". Однако чтобы получить такой статус, нужно ждать месяц, а то и два. Более того, подчеркивает военный, даже этот статус не означает автоматической брони для работников – военкоматы их забирают.
После того, как списки работников были согласованы, предприятие обращается в Минэкономики, чтобы они издали приказ о бронировании. Дальше остается ждать, когда выпишут всем бумажки, и приказ дойдет до военкома.
По его словам, бронь должна быть автоматической по факту выполнения заказов в интересах обороны страны. Вся остальная бумажная шелуха – это вредительство, саботаж и диверсия, подчеркнул он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, когда брони от мобилизации смогли получить работники букмекерской конторы.
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