logo

BTC/USD

71108.90

ETH/USD

3744.49

LTC/USD

88.67

USD/UAH

40.05

EUR/UAH

43.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, как власти блокируют бронирование работников оборонных предприятий
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как власти блокируют бронирование работников оборонных предприятий

По сообщениям чиновников, оборонные предприятия вправе забронировать своих работников. Однако, отметил военный Юрий Касьянов, на практике это сделать сложно. Вся процедура занимает много времени, и работники оказываются в окопах

сегодня, 13:02
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Минстратегпром сообщило, что список предприятий, которые могут получить статус критически важных для нашей обороны (производят дроны, РЭБы, броневики, минометы и т.п.), и сотрудники которых теперь смогут получить бронь, расширен.

Стало известно, как власти блокируют бронирование работников оборонных предприятий

Изготовление дрона

Однако, как заявил военный Юрий Касьянов, кроме слов и красивых заявлений нет ничего, ведь все как не работало, так и не работает до сих пор.

Дело в том, говорит эксперт, что получение гособоронзаказа не означает, что работники предприятия автоматически получат бронь от мобилизации. Именно поэтому, добавил он, работники военкоматов охотно забирают сотрудников оборонных компаний, которые работают легально, и списки которых предприятие подает в ТЦК.

По словам Касьянова, процедура бронирования выглядит следующим образом. Сразу после того, как предприятие получило госзаказ, оно обращается в Минстратегпром, либо в Миноборону, либо в Минцифру – в зависимости от того, кто курирует этот заказ, чтобы получить статус "критически важного производства". Однако чтобы получить такой статус, нужно ждать месяц, а то и два. Более того, подчеркивает военный, даже этот статус не означает автоматической брони для работников – военкоматы их забирают.

"Потом со статусом "критически важного", со списками работников на бронирование нужно бежать в Генштаб (по старой процедуре), или в Минобороны – за новой. В Генштабе ранее документы лежали месяцами, а процедуру для Минобороны еще не выписали, хотя постановление правительства о передаче полномочий по рассмотрению списков бронирования есть. А процедуры нет. И военкоматы снова забирают работников, которые делают дроны",
– рассказал Касьянов.

После того, как списки работников были согласованы, предприятие обращается в Минэкономики, чтобы они издали приказ о бронировании. Дальше остается ждать, когда выпишут всем бумажки, и приказ дойдет до военкома.

"За все это время, пока предприятие получает законную бронь на работников, их уже всех заберут в окопы – программистов, электронщиков, конструкторов, пайщиков, сборщиков – госконтракт на производство дронов не выполняют, войска не получают дроны, зато чиновникам хорошо",
– добавил военный.

По его словам, бронь должна быть автоматической по факту выполнения заказов в интересах обороны страны. Вся остальная бумажная шелуха – это вредительство, саботаж и диверсия, подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о скандале, когда брони от мобилизации смогли получить работники букмекерской конторы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid028Fi6JFuHELtK1G8qgQ5tS1NYNRaehExsWkUUquxYstF2uyCKZqTRcuGCkTgPQwcNl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости