Стало известно, как украинские дроны атаковали аэродромы в России

Украина нанесла самый масштабный удар по военной авиации России за все время полномасштабной войны. Считается, что в результате сложной спецоперации СБУ под названием "Паутина" Украина уничтожила или повредила по меньшей мере 41 российский самолет.

Последствия ударов беспилотников по аэродромам в России

1 июня украинские беспилотники атаковали четыре стратегических аэродрома России: "Белая" Иркутской области, "Дягилево" Рязанской области, "Оленья" Мурманской области и "Иваново" Ивановской области. В результате взрывов сгорели десятки самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22 и самолеты радиолокационного наблюдения А-50.

Особенно удачной стала атака на аэродром "Оленья", где по данным украинских СМИ часть уничтоженных самолетов Ту-95 была снаряжена крылатыми ракетами Х-101, регулярно используемыми для ударов по украинским городам.

По данным украинских журналистов со ссылкой на источники в СБУ, операция была уникальной по сложности и масштабам и состояла из нескольких этапов:

первый этап: доставка дронов и деревянных мобильных домиков на территорию России

доставка дронов и деревянных мобильных домиков на территорию России второй этап: размещение беспилотников в домиках и установка их на грузовые автомобили

размещение беспилотников в домиках и установка их на грузовые автомобили третий этап: дистанционное открытие домиков и атака по аэродромам

Таким образом, беспилотники по сигналу взлетели с фур и атаковали военные цели. Такой способ запуска позволил максимально приблизить удар к цели, избежав систем ПВО.

Дроны для атаки по аэродромам РФ в домиках

Дроны для атаки по аэродромам РФ в домиках

Коробки с дронами, которые устанавливались на фуры

Источники в СБУ утверждают, что все участники спецоперации давно вернулись в Украину, а значит, любые заявления Кремля о задержании "украинских диверсантов" следует рассматривать как информационные постановки для внутренней аудитории. Считается, что координацию операции осуществлял президент Владимир Зеленский, а за прямую реализацию отвечал глава СБУ Василий Малюк и его команда. Согласно предварительным оценкам, Россия потеряла авиационную технику на сумму более 2 миллиардов долларов.

Пока официальных комментариев от СБУ или Офиса президента об операции "Паутина" нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина атаковала четыре военных аэродрома в России.

Также "Комментарии" писали, что в рамках спецоперации "Паутина" могло быть повреждено или уничтожено более 40 российских самолетов.