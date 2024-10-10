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Стало известно, как россияне охотятся за «Патриотами» и почему им удается их повредить (ВИДЕО)

Россияне хвалятся, что якобы попали в ЗРК «Патриот» в Днепропетровской области

сегодня, 14:46
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Ткачик Олеся

Россия продемонстрировала видео, на котором якобы уничтожила ударом "Искандера" в Днепропетровской области ЗРК Patriot. Как отметил военный Юрий Касьянов, россияне, по всей вероятности, попали по макетам. Впрочем, он объяснил, почему такое могло случиться.

Стало известно, как россияне охотятся за «Патриотами» и почему им удается их повредить (ВИДЕО)

Юрий Касьянов

По его словам, разведывательный беспилотник врага корректирует удар в 90 км от линии фронта. Как говорит Касьянов, просто не может быть такого, что его не засекли средствами радиоэлектронной разведки (РЭР), так как передавая видеосигнал, он излучает легко фиксируемое электромагнитное излучение.

"Почему у такого дорогого комплекса нет своих штатных реровцев, или нет доступа к информации РЭР – это вопрос. Повторяется трагическая история ударов по аэродромам в Полтаве и Днепре и комплекусу С-300 под Днепром", — отметил Касьянов.

Впрочем, по его словам, можно предположить, что военные знали, что в небе летает вражеский беспилотник, представляющий угрозу Петриоту. В таком случае нужно было срочно покидать позицию, перемещать технику в безопасное место, уходить из-под удара, причем не колонной, а по одной-две машины, без промедления.

"Почему это не было сделано – второй вопрос. Может, ракетчики надеялись на то, что смогут сбить все искандеры? На войне такие надежды работают слабо", – отметил военный.

Кроме того, он добавил, что комплексы такого класса и такой стоимости (и дефицитности) должны прикрывать какие-то "Буки" или "Стрели", а еще лучше SAMP/T, чтобы не допустить вражеские БПЛА в район развертывания "Патриота".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР заявили о том, что якобы враг сумел повредить очередной "Патриот".




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua
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