Стало известно, как россияне охотятся за «Патриотами» и почему им удается их повредить (ВИДЕО)

Россия продемонстрировала видео, на котором якобы уничтожила ударом "Искандера" в Днепропетровской области ЗРК Patriot. Как отметил военный Юрий Касьянов, россияне, по всей вероятности, попали по макетам. Впрочем, он объяснил, почему такое могло случиться.

Юрий Касьянов

По его словам, разведывательный беспилотник врага корректирует удар в 90 км от линии фронта. Как говорит Касьянов, просто не может быть такого, что его не засекли средствами радиоэлектронной разведки (РЭР), так как передавая видеосигнал, он излучает легко фиксируемое электромагнитное излучение.

"Почему у такого дорогого комплекса нет своих штатных реровцев, или нет доступа к информации РЭР – это вопрос. Повторяется трагическая история ударов по аэродромам в Полтаве и Днепре и комплекусу С-300 под Днепром", — отметил Касьянов.

Впрочем, по его словам, можно предположить, что военные знали, что в небе летает вражеский беспилотник, представляющий угрозу Петриоту. В таком случае нужно было срочно покидать позицию, перемещать технику в безопасное место, уходить из-под удара, причем не колонной, а по одной-две машины, без промедления.

"Почему это не было сделано – второй вопрос. Может, ракетчики надеялись на то, что смогут сбить все искандеры? На войне такие надежды работают слабо", – отметил военный.

Кроме того, он добавил, что комплексы такого класса и такой стоимости (и дефицитности) должны прикрывать какие-то "Буки" или "Стрели", а еще лучше SAMP/T, чтобы не допустить вражеские БПЛА в район развертывания "Патриота".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР заявили о том, что якобы враг сумел повредить очередной "Патриот".



