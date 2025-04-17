Стало известно, как Россия смогла убедить США в безальтернативности "стамбульских соглашений"

Россиянам удалось навязать американскому президенту Дональду Трампу собственную логику переговоров, считает старший научный сотрудник Программы по России и Украине Эрик Чиарамелла.

Переговоры о мире

Он подчеркнул, что именно Москва смогла сформировать повестку дня во время обсуждений в Саудовской Аравии. По его словам, команда Трампа приехала на переговоры без четкого видения своей позиции — потому и начала прислушиваться к российским аргументам о причинах войны и возможных путях ее завершения.

Как говорит эксперт, один из ближайших к Трампу представителей — Стив Виткофф — после первого раунда переговоров начал активно озвучивать тезисы, перекликающиеся с так называемыми "Стамбульскими соглашениями", в которых говорится о демилитаризации и нейтралитете Украины. Создается впечатление, будто о существовании этих договоренностей он узнал непосредственно от россиян.

"Так мы получили ситуацию, в которой многие американские переговорщики очень мало знают о войне, причинах ее начала и стратегических целях России. Поэтому они открыты для того, чтобы услышать российскую идею об условиях переговоров", — подчеркнул Чиарамелла.

Еще одна угрожающая тенденция — это стремление Трампа добиться хоть какого-нибудь перемирия. Москва якобы соглашается, однако сразу переводит дискуссию на так называемые "первопричины конфликта" — темы, которые кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно пытается навязать Западу: от роли НАТО в архитектуру европейской безопасности в целом.

Команда Трампа, по словам эксперта, пока не имеет достаточного опыта во взаимодействии с Россией, чтобы своевременно распознать манипуляции и противостоять им.

"Я думаю, в Вашингтоне есть что-то вроде чистого письма, которое можно заполнить множеством российских нарративов и взглядов на мир, вредных для интересов Украины", — подытожил Чиарамелла.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп принял решение против Украины.



