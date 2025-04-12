Стало известно, как РФ видит «нормализацию» вокруг Украины и чего требует от Запада

Партнеры Украины стремятся заморозить войну в Украине, говорит политолог Михаил Басараб. Впрочем, по его словам, важно понимать, зачем они это делают.

Переговоры о мире

Политолог считает, что наибольшей проблемой является то, что некоторые партнеры Украины лоббируют "заморозку" ради нормализации отношений с Москвой. Как убежден эксперт, именно в этом состоит "наибольшая беда". Кроме того, добавляет Басараб, другие партнеры хотят выиграть время — кто-то для собственного вооружения, а кто-то в надежде, что пронесет.

При этом эксперт добавил, что россияне точно будут играть на этой дилемме.

Кроме того, Басараб рассказал, что для российских захватчиков означает нормализация. По его словам, Кремль уже давно раскрыл, что подразумевает под этим понятием.

"Нормализация – это снятие санкций, полноправное возвращение РФ в топ-лигу мировых государств, а главное, установление целого ряда ограничений для Украины по конституционному строю, войску, языку, исторической памяти и так далее", – подчеркнул политолог.

По его словам, пока нормализации не состоится, до этого Россия будет продолжать, если ей будет хватать для этого ресурса. С миротворцами НАТО в Украине или без них это не имеет особого значения, добавил эксперт.

"Попытки договориться где-то посредине не что иное, как новая версия старой коломыйки, которую мы слышим с февраля 2015 года, когда решения для урегулирования искали совершенно не там, но ожидали желаемого результата. Привлекали хищника мясом в расчете на то, что он от этого станет травоядным. Пока все такие инициативы напоминают именно это", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Келлог якобы предложил разделить Украину, впрочем, потом сказал, что его слова были неправильно истолкованы.



