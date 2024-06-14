Стало известно, как РФ может оккупировать всю Украину без единого выстрела

В Украине в последнее время было много разговоров о возможном для Украины "компромиссе" для прекращения войны или приостановлении ее на какой-то срок, отмечает военный Юрий Касьянов. Многие люди, по его словам, говорили о необходимой для страны передышки, возвращении к демократическим нормам, восстановлении экономики и укреплении обороны.

Юрий Касьянов

Сегодня же, отмечает Касьянов, кремлевский диктатор Владимир Путин сторонникам "мира" ответил. Оказалось, что он согласен прекратить войну, если Украина отдаст Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонские области, откажется от вступления в НАТО и если с России снимут все санкции.

При этом военный напомнил, что в 1940 году Франция капитулировала перед Гитлером. Страна была разделена на "свободную" и оккупированную немцами территории. В 1942 году Германия вместе с Италией без единого выстрела заняли всю Францию. В том же 1940 году, после выхода Франции из войны, Великобритания продолжила борьбу своими силами. Пришедший к власти Черчилль отверг все призывы к "компромиссу" (для достижения которых предлагалось поделиться с Гитлером колониями), и начал кропотливую работу по созданию антигитлеровской коалиции.

В 1941, после вступления в войну Соединенных Штатов и нападения Гитлера на СССР, поражение Германии было решено. Страшно представить, что бы случилось, если бы в 1940-м Великобритания, по примеру Франции, отказалась бы от борьбы, отметил военный.

По его словам, любая уступка противнику усиливает его.

"Сегодня мы находимся в условном 1940-м, когда нам предлагают "мир" равнозначный смерти. Потому что после удовлетворения притязаний агрессора мир забудет о нашей войне, перестанет напрягаться и помогать. И тогда оккупация остальной территории Украины может произойти без единого выстрела",

– отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул свои требования по миру в Украине.



