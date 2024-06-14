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Стало известно, как РФ может оккупировать всю Украину без единого выстрела

Если Украина и мир согласятся на «мирный план» Путина, то впоследствии он оккупирует всю Украину без единого выстрела, считает военный Юрий Касьянов

сегодня, 17:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Украине в последнее время было много разговоров о возможном для Украины "компромиссе" для прекращения войны или приостановлении ее на какой-то срок, отмечает военный Юрий Касьянов. Многие люди, по его словам, говорили о необходимой для страны передышки, возвращении к демократическим нормам, восстановлении экономики и укреплении обороны.

Стало известно, как РФ может оккупировать всю Украину без единого выстрела

Юрий Касьянов

Сегодня же, отмечает Касьянов, кремлевский диктатор Владимир Путин сторонникам "мира" ответил. Оказалось, что он согласен прекратить войну, если Украина отдаст Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонские области, откажется от вступления в НАТО и если с России снимут все санкции.

При этом военный напомнил, что в 1940 году Франция капитулировала перед Гитлером. Страна была разделена на "свободную" и оккупированную немцами территории. В 1942 году Германия вместе с Италией без единого выстрела заняли всю Францию. В том же 1940 году, после выхода Франции из войны, Великобритания продолжила борьбу своими силами. Пришедший к власти Черчилль отверг все призывы к "компромиссу" (для достижения которых предлагалось поделиться с Гитлером колониями), и начал кропотливую работу по созданию антигитлеровской коалиции.

В 1941, после вступления в войну Соединенных Штатов и нападения Гитлера на СССР, поражение Германии было решено. Страшно представить, что бы случилось, если бы в 1940-м Великобритания, по примеру Франции, отказалась бы от борьбы, отметил военный.

По его словам, любая уступка противнику усиливает его.

"Сегодня мы находимся в условном 1940-м, когда нам предлагают "мир" равнозначный смерти. Потому что после удовлетворения притязаний агрессора мир забудет о нашей войне, перестанет напрягаться и помогать. И тогда оккупация остальной территории Украины может произойти без единого выстрела",
– отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул свои требования по миру в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0jJZVDTuaCgTkRz5QbNg1rDKfDVKXgirRJgqjWKWtu4V5c5vEhKaRRuHhQiqXwDfPl
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