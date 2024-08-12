Стало известно, как РФ хочет заставить Украину завершить позорную для нее «Курскую операцию»

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Россия, повлекши пожар на Запорожской атомной электростанции, пыталась привлечь внимание международного сообщества и оказать давление на Украину с целью завершения "Курской операции". Это мнение он высказал в эфире телеканала Эспрессо.

Пожар на ЗАЭС

Омельченко пояснил, что пожар возник на градирне, расположенной примерно в 1,5 километре от шестого энергоблока ЗАЭС и используется для охлаждения воды. По его словам, градирня не несет серьезной опасности, поскольку ее конструкция состоит из полости, где циркулирует только вода и воздух, проходящий через специальные отверстия для охлаждения.

"Я считаю, что это была спланированная мера РФ, чтобы продемонстрировать в мире такой пиар-эффект с целью обвинения Украины и применить давление с требованием закончить так называемую Курскую операцию", — заявил Омельченко и добавил, что именно в этом и был основной план России .

Он также отметил, что пожар не представляет угрозы и не несет радиационной опасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакции мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

При этом кремлевский диктатор на фоне провокации на ЗАЭС заявил , что он хочет строить "безопасный мир".



