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Стало известно, как РФ хочет заставить Украину завершить позорную для нее «Курскую операцию»

РФ из-за событий на Запорожской АЭС хочет, чтобы Запад заставил Украину завершить «Курскую операцию»

сегодня, 12:20
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Ткачик Олеся

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Россия, повлекши пожар на Запорожской атомной электростанции, пыталась привлечь внимание международного сообщества и оказать давление на Украину с целью завершения "Курской операции". Это мнение он высказал в эфире телеканала Эспрессо.

Стало известно, как РФ хочет заставить Украину завершить позорную для нее «Курскую операцию»

Пожар на ЗАЭС

Омельченко пояснил, что пожар возник на градирне, расположенной примерно в 1,5 километре от шестого энергоблока ЗАЭС и используется для охлаждения воды. По его словам, градирня не несет серьезной опасности, поскольку ее конструкция состоит из полости, где циркулирует только вода и воздух, проходящий через специальные отверстия для охлаждения.

"Я считаю, что это была спланированная мера РФ, чтобы продемонстрировать в мире такой пиар-эффект с целью обвинения Украины и применить давление с требованием закончить так называемую Курскую операцию", — заявил Омельченко и добавил, что именно в этом и был основной план России .

Он также отметил, что пожар не представляет угрозы и не несет радиационной опасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакции мира и Международного агентства по атомной энергии. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

При этом кремлевский диктатор на фоне провокации на ЗАЭС заявил , что он хочет строить "безопасный мир".




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-tse-buv-splanovaniy-zakhid-rf-ekspert-z-energetiki-omelchenko-pro-pozhezhu-na-zaes
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