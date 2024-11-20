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Стало известно, как Путин отомстит за разрешение бить ATACMS по России

Путин не будет бить ядерным оружием ни по Украине, ни по странам НАТО, он будет вредить Западу «гибридно»

20 ноября 2024, 09:31 comments5086
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину. Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, если бы это хоть что-то означало, Украина еще вчера разгребала бы завалы в местах ядерных ударов российским тактическим оружием.

Стало известно, как Путин отомстит за разрешение бить ATACMS по России

Владимир Путин

На самом деле, говорит эксперт, Путину ничего, кроме собственного самосохранения, не мешало с обновленной, что со старой доктриной ударить ядерным оружием по чему угодно.

По мнению эксперта, доктрина – это элемент психологического соревнования НАТО и Путина, а не реальная основа ядерной атаки.

"Реально Путин будет наносить ущерб в других местах: предоставит ракеты хуситам, будет резать кабели и взрывать трубопроводы, продолжит диверсии на крупных вооруженных производствах Европы и Америки. Это, кстати, очень неприятные вещи для Запада. Потому что это вроде бы и не война, но с другой стороны – это огромные затраты и нарушения обороноспособности, угроза суверенитета. И Путин уже начал таким образом донимать страны НАТО", — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, добавляет Голобуцкий, это мобилизует НАТО и побуждает к более тесному оборонному сотрудничеству именно против России и что логично, на помощь Украине, единственная реально ослабляющая военную мощь России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. Она может предусматривать ядерный удар по Украине. В обновленной редакции документа "агрессию" против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Основы госполитики России в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, говорится в подписанном Путиным документе. При этом в Госдуме уже сообщили, что Западу следует ожидать ответа РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02EqihpzEBH4muR97261FYuqLAhbonm2bmxqhgR85N9Noxq26YffECaoiSNTAGGBz2l
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