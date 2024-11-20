Стало известно, как Путин отомстит за разрешение бить ATACMS по России

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину. Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, если бы это хоть что-то означало, Украина еще вчера разгребала бы завалы в местах ядерных ударов российским тактическим оружием.

Владимир Путин

На самом деле, говорит эксперт, Путину ничего, кроме собственного самосохранения, не мешало с обновленной, что со старой доктриной ударить ядерным оружием по чему угодно.

По мнению эксперта, доктрина – это элемент психологического соревнования НАТО и Путина, а не реальная основа ядерной атаки.

"Реально Путин будет наносить ущерб в других местах: предоставит ракеты хуситам, будет резать кабели и взрывать трубопроводы, продолжит диверсии на крупных вооруженных производствах Европы и Америки. Это, кстати, очень неприятные вещи для Запада. Потому что это вроде бы и не война, но с другой стороны – это огромные затраты и нарушения обороноспособности, угроза суверенитета. И Путин уже начал таким образом донимать страны НАТО", — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, добавляет Голобуцкий, это мобилизует НАТО и побуждает к более тесному оборонному сотрудничеству именно против России и что логично, на помощь Украине, единственная реально ослабляющая военную мощь России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. Она может предусматривать ядерный удар по Украине. В обновленной редакции документа "агрессию" против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию. Основы госполитики России в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, говорится в подписанном Путиным документе. При этом в Госдуме уже сообщили, что Западу следует ожидать ответа РФ.



